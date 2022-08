La Medicina Deportiva ligada a la Inmunología, de la mano del Dr. Carlos de Teresa Galván Emprendedores de Hoy

Se ha hablado con el Dr. Carlos de Teresa Galván, director del comité científico de la empresa suiza SiArt Swiss Company, al que pertenece, al igual que sus compañeros sin ningún ánimo de lucro, ya que la presencia en el comité en la empresa helvética se traduce por y para la investigación científica. Además, es miembro de la Academia de la Ciencia y Humanidades, Jefe de la Unidad de Medicina Clínica Funcional en el Hospital Quirónsalud Málaga y Jefe de la Unidad de Dolor Crónico en el Deporte de la Clínica de Medicina del Tenis en Madrid, dirigida por el Dr. Ruiz Cotorro, médico personal del tenista mallorquín Rafael Nadal, y ha sido Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

Dr. Carlos de Teresa, ¿qué procesos negativos pueden producirse, aparte de las lesiones, cuando realizamos deporte si no lo realizamos con cierto control?

“Todos conocemos los beneficios que el ejercicio y el deporte aportan a la salud. Sin embargo, cuando las intensidades o la duración de la actividad deportiva no se adecúan al estado de forma de los deportistas o al estado de salud de los pacientes, se aumenta el riesgo de lesiones y de procesos que deterioran funcional y estructuralmente nuestros tejidos (músculos, corazón, cerebro, piel, etc.) debido al aumento de los procesos inflamatorios y oxidativos, que a su vez también son la base del envejecimiento de nuestro organismo.

En este sentido, las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro país, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la artrosis o los procesos neurodegenerativos (Alzheimer, Parkinson, etc.) tiene una base común inflamatoria y oxidativa, cuyo control sería la base no solo de un buen rendimiento deportivo, sino de un envejecimiento mucho más prolongado y saludable”.

¿Qué relación existe entre la Medicina Deportiva y la Inmunología? ¿Usted ha trabajado con el Extracto de Polypodium Leucotomos?

“El ejercicio físico es uno de los mejores estímulos para el sistema inmunológico. De hecho, las personas con mejor forma física son mucho menos susceptibles de padecer enfermedades infecciosas o incluso algunos tipos de cáncer, como el de colon, mama, próstata y ovario. Sin embargo, el ejercicio o la competición extenuantes provocan una disfunción inmune que aumentan el riesgo de procesos infecciosos víricos por herpes, virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa) o citomegalovirus (que pueden provocar incluso miocarditis o pericarditis).

Precisamente, debido a estos potenciales riesgos provocados por esfuerzos no controlados, comenzamos a investigar sobre estrategias para proteger a deportistas y pacientes frente a estos peligros y así fue como inicié mis investigaciones sobre los efectos de la familia de las polipodaceas (Polypodium) en la protección de los deportistas y de pacientes crónicos.

Durante más de 25 años, además de haber adquirido una amplia experiencia clínica, hemos llevado a cabo estudios de investigación, culminados en cinco tesis doctorales y en diferentes artículos publicados en revistas internacionales, cuyos resultados en deportistas y pacientes podemos resumir en los siguientes aspectos. En primer lugar, los sujetos estudiados tienen mayor capacidad antiinflamatoria y sus células inmunes liberan mayor cantidad de moléculas antiinflamatorias (rsTNF, IL-1ra). En segundo lugar, todos ellos disponen de una mayor capacidad antioxidante, estando sus sistemas antioxidantes enzimáticos más activados (SOD, GPX). Además, todos ellos tienen una mayor capacidad de producir energía a nivel muscular, disminuyendo el daño muscular tras el esfuerzo. Por último, todos muestran mejor capacidad general de recuperación.

De forma resumida, los extractos de las polipodaceas estudiados (Polypodium Leucotomos) protegen en buena medida a los deportistas y a los pacientes crónicos frente a los riesgos de la oxidación y la inflamación prolongadas, mejorando la capacidad física, la recuperación y la calidad de vida”.

¿Existe algún producto diferente en el mercado que pueda ser efectivo frente a estos procesos negativos que se pueden producir en el deporte?

“Desde hace años he tenido la suerte de poder colaborar con la empresa Suiza SiArt Swiss Company, que ha desarrollado un extracto muy especial de Polypodium Leucotomos (JP Tró Extract), fruto de la unión de diferentes variedades de Polypodium Leucotomos, cuyo resultado es un producto de mayor potencia basado en la sinergia de los efectos aportados por todas y cada una de estas variedades del extracto.

La ilusión de poder llevar a cabo el sueño de mi buen amigo Justo Puig Tró, padre del actual CEO de la empresa suiza Raul Puig Añón, me impulsó para convencer a un grupo muy especial de investigadores de distintos países para formar un comité científico asesor con el fin de profundizar en la investigación de las aplicaciones que el producto podía tener en la promoción de la salud (en el envejecimiento saludable y el rendimiento deportivo) y en el tratamiento de enfermedades crónicas, especialmente cuando afectan a los grupos más vulnerables, como son nuestros niños y nuestros mayores.

Hoy, ya podemos decir que este sueño ha comenzado a hacerse realidad y estoy seguro de que en un futuro cercano podremos estar ayudando a tantas y tantas personas sanas para prevenir muchas enfermedades y a muchos pacientes crónicos para mejorar su calidad y expectativa de vida”.



