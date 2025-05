Scarlett Drey publica ´RED. Amar en tiempos de redes´, una radiografía emocional del amor en la era digital

CÍRCULO ROJO.- Editorial Círculo Rojo presenta “RED. Amar en tiempos de redes”, la primera obra de la autora Scarlett Drey, un libro que emerge como un espejo literario de los afectos, las contradicciones y las relaciones humanas en plena era de las redes sociales. La obra, publicada en abril de 2025, no solo representa un debut literario, sino también una propuesta íntima y contemporánea que interpela al lector desde la emoción más sincera.

Una historia nacida de lo vivido

Scarlett Drey comenzó a escribir en 2019, motivada por el deseo de expresar sus vivencias personales y reflexiones sobre el amor, el desamor y la vida cotidiana. Lo que inicialmente fueron textos privados evolucionó con el tiempo hasta convertirse en publicaciones en su cuenta de TikTok (@scarlett_drey), y más tarde, en una obra literaria consolidada. “RED nació del impulso de mis amigas y mi hermana, quienes me animaron a transformar mis emociones en algo tangible”, señala la autora.

Una voz honesta sobre el amor moderno

En RED. Amar en tiempos de redes, Drey relata con una autenticidad conmovedora múltiples historias marcadas por la pasión, la incertidumbre, los vínculos efímeros y las promesas rotas en un mundo de aplicaciones de citas, perfiles digitales y conexiones virtuales. Con una narrativa que fluye entre la confesión íntima y la crónica emocional, el libro traza la evolución sentimental de su protagonista, Ada, una mujer que, tras una ruptura, se adentra en el nuevo escenario amoroso que proponen las redes. Su recorrido —entre encuentros breves y relaciones fragmentadas— culmina en una historia de amor inesperada que deja una huella imborrable y cambia para siempre su manera de entender el amor.

La autora destaca que lo que más valora de su obra es su “sinceridad y autenticidad”. Lejos de idealizar el amor, RED lo muestra “desnudo, intenso y a veces doloroso”, evidenciando cómo lo virtual puede volverse tan real como lo físico… y viceversa.

Una lectura para quienes aman, dudan y buscan

El libro está dirigido a todas aquellas personas que, en algún momento, han sentido intensamente detrás de una pantalla o frente a un cuerpo tangible. “Es una invitación a reflexionar sobre cómo, en este universo digital, los sentimientos pueden ser tan reales como ilusorios”, dice Drey. A través de capítulos cargados de erotismo, deseo, frustración, engaños y también esperanza, la obra se convierte en un retrato generacional del amor líquido del siglo XXI.

Amor, redes y contradicción: una novela que conecta

RED. Amar en tiempos de redes está disponible en formato impreso gracias a Editorial Círculo Rojo, con una edición cuidada que respeta tanto la integridad del texto como su vocación artística. Con un lenguaje cercano y directo, la autora logra interpelar al lector contemporáneo, acompañándolo en un viaje emocional que transita entre lo íntimo y lo universal.

La obra no solo captura las luces y sombras del amor en la era digital, sino que ofrece un espacio de identificación para quienes han vivido romances intensos, encuentros fugaces o desilusiones detrás de una pantalla. “Este libro es para los que han amado, perdido, deseado o dudado… y para quienes aún lo hacen”, concluye Drey.

SINOPSIS

¿Qué pasa cuando el amor se busca con un clic… pero se siente con el alma?

Ada tiene 40 años, un matrimonio que se acabó y un corazón que, lejos de apagarse, late con más fuerza que nunca. Con más dudas que certezas, se sumerge en el mundo de las citas online y se ve atrapada en una red de emociones contradictorias.

Pero cada historia la deja con más preguntas que respuestas. Encuentros fugaces, conversaciones ardientes, promesas a medias… hasta que se cruza con un amor que marcará un antes y un después en su vida.

RED es un viaje entre pasión y desconcierto, donde la verdad se confunde con la mentira, la ilusión con el engaño, la conexión con la soledad y el amor con la felicidad.

Una novela sensual, sin filtros, que habla del deseo sin culpa, de las trampas piadosas, los vínculos pasajeros y de los que realmente dejan huella. Pero, sobre todo, habla del valor de volver a empezar.

Porque, a veces, amar empieza por cerrar sesión… y dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro.

AUTORA

Adina Drenta, española de origen rumano, es diplomada en Enfermería, con un máster en e-Health y con una pasión que descubrió hace unos años: escribir.

Bajo el seudónimo de Scarlett Drey, desde 2022, empezó a escribir frases y reflexiones a través de su cuenta en TikTok: scarlett_drey.

A los 52 años publica su primera novela, RED, una historia que nace de la necesidad de explorar, sin tapujos, las emociones, los deseos y los silencios que muchas veces no se cuentan, pero se viven.

Con una voz auténtica y profunda, invita a sus lectores a mirar más allá de lo superficial. Porque leer es la forma más bonita de hablar con la vida.