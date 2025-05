Paula se dirige a todo aquel que haya sufrido acoso escolar en su libro, ‘Menuda Movida’.

CÍRCULO ROJO.- Paula escribe desde siempre y como buena escritora, se ha inspirado en sus propias experiencias para crear, ‘Menuda Movida’. “Al principio fueron las diferentes anécdotas que me iban sucediendo. Mas tarde el motivo principal paso a ser el tema de la amistad. Yo nunca he tenido muchas amigas y me costó mucho aceptar el hecho de que no es necesario tener muchos sino buenos amigos. Durante el instituto me sentí muy sola. Un año llegó una profesora nueva. Empezamos a hablar y con los años nos convertimos en amigas. Unos cursos después conocí a los que eran amigos de mi hermana pequeña, que más tarde se convirtieron en mis amigos. Gracias a todos ellos me di cuenta que mis amigos no tenían que ser de mi edad”, explica ella misma.

Se trata de una obra dirigida a todos aquellos que han sufrido acoso escolar, o que se hayan sentido solos dentro de su entorno. “Todas esas personas, sobre todo jóvenes, que

no tienen un grupo de amigas “como en las películas” y que sienten que no encajan. Con este libro quiero hacer ver que todos tenemos nuestro lugar en la vida y que siempre habrá alguien con quien congeniaremos. Expresar que es normal el hecho de que tus amigas no tienen ni porque ir a tu clase, ni a tu instituto, incluso ni tener tu misma edad”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “sobre todo a unas amigas muy locas. Son un grupo que les pasa de todo. Van a descubrir historias muy cotidianas, como puede ser un día cualquiera de instituto o historias que al leerlas dices “¿pero esto es enserio?” de esas hay bastantes. También se

van a encontrar historias de superación, no tan alegres. Van a poder ver que cuando te

rodeas de la gente correcta tu pasado y tus miedos no son un problema. Van a encontrar muestras de amistad muy grandes. Al igual que van a poder ver que todos tenemos una historia y que siempre va a haber alguien que nos comprenda y que se quede a nuestro lado”.

Así, ‘Menuda Movida’ destaca por la cercanía de los protagonistas. “son chicas de instituto y a todos nos ha pasado alguna de las cosas que ellas cuentan. Son personajes con historias que podrían ser de cualquier par de amigas. También la historia de las profesoras, les suceden cosas que, aunque sean adultas, también nos sentimos identificadas. Se habla de temas tan variados, desde una amistad que surgido de casualidad haya como las cargas que llevamos todos y nos hacen ser quienes somos”, sentencia.

SINOPSIS

La vida de Paula es un completo caos, situaciones surrealistas, traiciones, problemas... de esto se irá dando cuenta Lucía conforme se vayan haciendo amigas. Ambas descubrirán que a veces tus mejores amigos no tienen porqué tener tu misma edad, hasta puede que una de ellas sea tu profesora. Durante los dos últimos años del instituto Paula y Lucía vivirán experiencias que recordarán para siempre; descubriendo que cada persona tiene su propia historia y que esta puede hacer que el comportamiento de la gente cambie, Para bien o Para mal.

AUTORA

Paula (Sax, 2005) es una joven autora a la que le encanta pasar tiempo con sus amigos. Siempre está contando historias, tanto reales como ficticias. Todo el que la conoce afirma que tiene una gran imaginación. Además de leer, escribir y sobre todo dibujar; Paula disfruta mucho viendo cine, es gran fan de Mamma Mia y de Friends. También le gusta mucho la música, puede pasar horas y horas con sus auriculares escuchando sus canciones favoritas mientras dibuja. Otra cosa que hace feliz a Paula es subir vídeos tanto a Instagram (@paula_estevan_2005) como a TikTok (@itssspaulaaa)