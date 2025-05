Reggaeton Beach Festival 2025 confirma nuevos artistas para su gira de verano

El Alfa, Chencho Corleone, Eladio Carrión, Bryant Myers, Ñengo Flow, Justin Quiles, Sech, Blessd, Noriel, Omar Courtz, Luar La L, Darell, Kevin Roldán, Mariah Angeliq, Hades66, Jhun El All Star, Clarent, De La Rose y Raúl Clyde. NP. Barcelona. Mayo 2025. reggaetonbeachfestival.com , el festival de reggaetón más grande de Europa sigue sumando artistas y revela tres incorporaciones nuevas al cartel: Alejo, Dei V y Yan Block. Estos artistas se suman a la ya explosiva lista de confirmados entre los que se encuentran: El Alfa, Chencho Corleone, Eladio Carrión, Bryant Myers, Ñengo Flow, Justin Quiles, Sech, Blessd, Noriel, Omar Courtz, Luar La L, Darell, Kevin Roldán, Mariah Angeliq, Hades66, Jhun El All Star, Clarent, De La Rose y Raúl Clyde.

Las sorpresas no paran en Reggaeton Beach Festival. Cada semana llegan novedades y confirmaciones de artistas por ciudad, así que conviene tener el radar bien afinado en sus redes sociales, especialmente Instagram, donde se comparte toda la información oficial, experiencias exclusivas y adelantos. Todo está también disponible en reggaetonbeachfestival.com.

Además de las nuevas confirmaciones, los recintos del Reggaeton Beach Festival comienzan a perfilarse y cobrar vida. Ciudad a ciudad, RBF va desvelando todos los detalles sobre cada parada del tour: desde las actividades programadas y las activaciones de patrocinadores, hasta la información sobre accesos, movilidad y servicios disponibles. Todo se irá comunicando progresivamente, así que conviene estar muy atento a las redes sociales del festival. Esta información también está disponible en la sección “Recinto” de cada ciudad dentro de la web oficial.

Entre las mejoras de esta edición se encuentran un nuevo escenario con espectáculos innovadores, una experiencia VIP renovada, nuevas actividades y atracciones acuáticas, así como performances y sorpresas que harán de esta una edición inolvidable.

El “Paraíso del Perreo” empezará a tomar forma a finales de junio, iniciando en Tenerife (28 y 29 de junio). Desde allí, el festival recorrerá algunos de los destinos más esperados del verano, como Barcelona, Benidorm, Madrid, Mallorca o Santander, hasta llegar al gran cierre los días 26 y 27 de julio en Torrevieja (Alicante) y Nigrán (Pontevedra).

Con una producción rediseñada y una experiencia más completa que nunca, reggaetonbeachfestival.com vuelve a posicionarse como el evento imprescindible para los verdaderos fans del reggaetón.

