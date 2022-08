Con la inflación disparada Jesús D Mez Madrid Lectores

martes, 16 de agosto de 2022, 11:44 h (CET) Otro mes con la inflación disparada. En julio los precios subieron, en comparación con el mismo mes del año pasado, casi un 11 por ciento. Somos todos un 11 por ciento más pobres que hace un año. A excepción de los pensionistas a los que el Gobierno les va a subir las pensiones lo mismo que suban los precios.

No se han cumplido las previsiones que hace algunos meses hablaban de una moderación en la subida del IPC durante la segunda mitad del año. Los últimos datos apuntan a que la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo.

Desde luego, durante lo que queda de verano, porque quien puede está consumiendo con ganas. Y es que las ayudas basadas en bajadas de impuestos y subvenciones han quedado sobrepasadas.

