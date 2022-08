El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reemplaza a la cúpula militar y retoma las negociaciones de paz "Voy a ser la encargada de garantizar el avance del capítulo étnico para la paz" Vicepresidenta. Redacción

martes, 16 de agosto de 2022, 09:30 h (CET) El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró nuevos comandantes para encabezar las fuerzas armadas y la policía colombianos con el objetivo de llevar la paz al país. Petro, quien es el primer líder de izquierda de Colombia, dijo que eligió comandantes que nunca habían sido acusados de violar los derechos humanos. Presidente Gustavo Petro: “La nueva cúpula que va a dirigir la fuerza pública de Colombia, con los objetivos de la política de seguridad humana que prometimos y que queremos volver práctica y evaluar, cuando toque, para saber de su eficacia en términos de garantizar paz, de garantizar la disminución de la violencia, de la criminalidad, de garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas como en toda democracia debe ser”.

En otros acontecimientos de Colombia, el presidente Petro ha tomado medidas para reanudar las negociaciones de paz en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero más grande que queda en Colombia. Mientras tanto, la nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, el sábado prestó juramento ante líderes indígenas y afrocolombianos en Suárez, su ciudad natal. Márquez es la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia.

Vicepresidenta Francia Márquez Mina: “Nuestro compromiso por la paz es el principal compromiso. Y para los pueblos indígenas y afrodescendientes en el acuerdo de paz firmado por el Estado y la FARC, se creó el capítulo étnico para la no violencia. Yo voy a ser la encargada de garantizar el avance del capítulo étnico para la paz”.



El ex presidente Iván Duque tardó cuatro meses en hacer los primeros cambios tras su toma de posesión. El requisito básico para mantenerse activo era no ser objeto de ninguna investigación en curso. "Nos interesa que esta Fuerza Pública sea profesional en todo el sentido de la palabra. Queremos una política de dignificación y mejoramiento de la calidad de vida de los soldados y policías", dijo el Presidente al traer su propuesta de eliminar las barreras entre oficiales y suboficiales para que después de llegar a sargento mayor estos últimos puedan seguir ascendiendo.

