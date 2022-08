¿Qué es la maderoterapia y cuáles son sus beneficios?, por REMBRANDT Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 13:57 h (CET) Hoy en día existen varios métodos para tratar la celulitis, uno de ellos es la maderoterapia, un tratamiento muy popular debido a los grandes beneficios que aporta La maderoterapia es la última tendencia en bienestar, debido a que es una técnica que utiliza herramientas de madera para ayudar a eliminar la celulitis en diferentes zonas del cuerpo.

Si aún no lo ha probado o no conoce los beneficios, en este artículo, Rembrandt expertos en maderoterapia en Madrid, explica qué es la maderoterapia y cuáles son sus ventajas para que se anime a experimentarla.

¿Qué es la maderoterapia?

La maderoterapia es un masaje eficaz contra la celulitis y para esculpir el cuerpo. Este procedimiento utiliza herramientas de madera con forma anatómica para reducir el tamaño y las proporciones del cuerpo, al mismo tiempo, mejora la salud en general.

Este tratamiento es ideal para redefinir el contorno corporal, reducir la celulitis y facilitar la pérdida de peso.

Los instrumentos utilizados en la maderoterapia permiten aplicar una presión muy específica para intensificar la descomposición de la grasa y el tejido fibroso para que pueda eliminarse de forma natural con otras toxinas a través del sistema linfático.

La ayuda de estos instrumentos manipulados en zonas específicas elimina la grasa y la celulitis, estimula el sistema de drenaje linfático para eliminar dichas toxinas acumuladas en el cuerpo. Esta liberación de toxinas acelera el metabolismo para quemar grasa. La manipulación también sirve para romper la celulitis rebelde, reduciendo así los nódulos desproporcionados y alisando los agujeros de la piel de naranja.

Ahora que ya conoce en qué consiste la maderoterapia, es importante recordar que para someterse a este tratamiento es necesario acudir a un profesional con experiencia en maderoterapia, ya que, si el experto no hace bien su trabajo, esta técnica de masaje puede ser muy dolorosa.

Beneficios de la maderoterapia

La maderoterapia es un tratamiento natural no invasivo, las sesiones duran aproximadamente una hora y proporcionan resultados en poco tiempo.

La maderoterapia es un tratamiento de masaje holístico totalmente natural y generalmente se considera seguro. Sin embargo, como ha mencionado anteriormente, siempre se debe consultar a su médico antes de iniciar cualquier nuevo tratamiento para estar absolutamente seguro de que es el más adecuado para su salud.

La maderoterapia ofrece muchos beneficios, además de ser muy relajante y de aliviar el estrés, ayuda a:

Romper y eliminar la celulitis. Acelerar el metabolismo. Activar el sistema linfático. Reafirmar la piel. Reducir el volumen del cuerpo. Eliminar las toxinas. Quemar grasa. Tonificar. Estimular el sistema inmunológico. Es 100% natural. No es invasivo. Sin contraindicaciones.

¿Es la maderoterapia 100% efectiva?

La respuesta a esta pregunta es bastante relativa porque el cuerpo de cada persona reacciona de forma diferente a determinados tratamientos. También hay que tener en cuenta otros factores como la edad, el peso y la frecuencia del tratamiento.

¿La maderoterapia y la remodelación corporal es lo mismo?

La verdad es que no. Técnicamente hay dos tipos de tratamiento diferentes, pero en principio tienen los mismos objetivos.

La maderoterapia ayuda a deshacerse de la grasa, mientras que la remodelación corporal ayuda a tensar la piel, mejorar la elasticidad y se realiza con diferentes técnicas y métodos.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver los efectos de la maderoterapia?

Esta es otra respuesta difícil, porque todo depende de la frecuencia de las sesiones. Pero normalmente se puede notar una pequeña diferencia justo después de la primera sesión. Aunque la mayoría de las personas empiezan a ver realmente los efectos entre el tercer y quinto tratamiento.

La maderoterapia es más eficaz como tratamiento continuo, de forma similar a como funciona la terapia de masaje tradicional. Cuanto más constante sea, más visibles y duraderos serán los efectos. Sin embargo, los resultados que experimente durarán unos tres meses después de la última sesión. Así que no se preocupe si se pierde una o dos sesiones, el progreso no se perderá.

¿Cuándo se pueden ver los resultados del tratamiento?

Hay que tener en cuenta que la maderoterapia reduce la celulitis, pero esto no se hace sólo en una sesión.

¿Se deben realizar varias sesiones de maderoterapia?

Lo ideal, según el especialista, es hacer unas cinco sesiones de maderoterapia, con un ritmo de una sesión por semana. "El cuerpo tiene memoria, y tener sesiones más seguidas le permitirá memorizar más rápidamente los gestos que rompen las células grasas"

Resultados rápidos

Desde la primera sesión, es posible ver resultados. "Puede que no sean tan visuales, pero sentirá una mejor calidad de piel"

Por supuesto, los resultados dependen de cada persona. Pero en general, los efectos son visibles a partir de la cuarta sesión.

¿Cómo se puede mantener los resultados?

El día de la sesión, se recomienda beber mucha agua antes y después del masaje y a comer ligero.

"También es importante adoptar un estilo de vida saludable. La maderoterapia debe realizarse en forma de mantenimiento. El objetivo no es hacer sesiones todas las semanas. Por lo tanto, es importante que la dieta siga avanzando. De lo contrario, la celulitis volverá rápidamente"

¿Otro consejo del experto? Hidrata bien la piel y puede hacerse automasajes con regularidad: "Hacer deporte está muy bien, pero para eliminar realmente la celulitis, nada mejor que los masajes".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.