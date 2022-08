Gaby Franco lanza internacionalmente un disco tributo a Demi Lovato Por Pilar Carrera José Luis Ortiz

jueves, 11 de agosto de 2022, 09:45 h (CET) En agosto de 2013, un canal de televisión ecuatoriano, publicaba una convocatoria a participar en YO ME LLAMO ECUADOR un simpático concurso de franquicia internacional en donde la exigencia era para los postulantes, parecerse al artista de su preferencia, físicamente y en la voz.

Gabriela Franco, cantautora nacida en Guayaquil, con el entusiasmo propio de los nacidos en el puerto principal del Ecuador, leyó la publicación en uno de los diarios locales y saltó de emoción y nerviosismo. Es que alguna vez le había comentado a su madre, que si ese concurso llegaba a su país, seguro que se decidía y postulaba.



Entonces, cumpliendo su palabra, se presentó a la convocatoria a la que habían acudido cerca de 3.000 aspirantes. Lo hizo como Demi Lovato, una de sus artistas favoritas, siendo elegida en una primera prueba, y al día siguiente, en la prueba final, seleccionada entre los 30 definitivos. Han transcurrido nueve años desde el día en que Gabriela quedó seleccionada, viajando a Quito la capital del Ecuador, a residir hasta diciembre 2013 en que regresó feliz a su ciudad, con una experiencia enriquecedora vivida con artistas de todo el país así como el cariño y atenciones de la producción del concurso.

Desde esos días y a pesar de interpretar en vivo en sus shows -junto con sus canciones originales- los temas de Demi Lovato, esta talentosa cantante ecuatoriana no se había propuesto grabar un álbum con canciones de esta artista tan querida y admirada en el mundo entero (a pesar de su vida personal controversial) gracias a su portentoso registro de voz. De manera que, lo hizo, y esta vez Gabriela regala a sus fans “LIKE DEMI”, su décimo álbum, con 8 canciones de las más conocidas de la artista estadounidense.

En el álbum ha sido crucial la presencia en la instrumentación, del bagaje de conocimientos del Ingeniero Eduardo Murillo propietario del destacado estudio E MUSIC PRODUCTIONS de Ecuador, quien estuvo también a cargo de la dirección y producción general, con la colaboración de la propia Gabriela en la edición, mezcla y máster de cada canción.

En este álbum, realizado con “amor” según palabras de Gabriela, participan en determinadas canciones, los ecuatorianos Eduardo González y el destacado músico Joel Murillo. Y como un gran plus, cuenta en otro de los temas, con el veracruzano finalista de La Voz México, Mario Heredia. En este año, a más del álbum que será lanzado en todas las plataformas de streaming este 10 de agosto, MES DE LAS ARTES en Ecuador, Gabriela ha lanzado sencillos como “Nada Está Perdido” cedido para su voz por Alberto Reina de Cuba, “Como Escribo” del proyecto “Almas de Mujer” de su compositor oficial César García-Rincón de España, “Hoy Será Un Gran Día” primera canción del álbum infantil que está grabando con García-Rincón que será lanzado en diciembre y “La Llave Maestra del Amor” sencillo tema romántico preparado para su voz también por el mencionado autor-compositor español que está muy a gusto con el talento de la Gaby.

Como si todo esto fuera poco, Gabriela en 2022 ha obtenido primer premio en Festivales de USA (Festivegas) y España (Universong) por canciones como Nada Está Perdido y Anyone, versión del tema de Demi Lovato incluido en su álbum. Gabriela sido imagen del libro “Puente En La Niebla” de José Luis Ortiz Güell y está pendiente para el 2023 un libro basado en su historia como artista.

Dra. Pilar Carrera, M.Sc., ecuatoriana, Manager y Representante Internacional de la artista nacida en Guayaquil, Ecuador, Gabriela Franco. Con 40 años de labores como servidora del Estado. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo; experiencia de 20 años en Relaciones Públicas; miembro de DD. HH., por 15 años hasta el 2000; parte del Coro de la Universidad Estatal de Guayaquil por 20 años desde sus 17 y del Coro del I.E.S.S.(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) por 14 años durante toda la existencia de este conjunto coral en la Institución; en ambos en la cuerda de soprano. Mujer, esposa, abuela y madre.

