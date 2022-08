A falta de pan... tortillas Derivado del maíz que no falta en ninguna comida centroamericana Harley Ezel

jueves, 11 de agosto de 2022, 09:05 h (CET) Es un alimento que no falta en el desayuno, almuerzo o cena, calientitas recién salidas del comal, exquisita con algún trozo de queso, crema o carne molida, a como lo quiera el consumidor, es la tortilla, sustento derivado del maíz, que desde siglos es parte de la cadena alimenticia. Pero de dónde proviene, cómo surgió la idea, conozcamos un poco de esta historia.



Según algunos historiadores todo empieza en el año 500 A.C. en la región de Oaxaca, México, siendo el ingrediente principal el maíz, la creación de las tortillas nos remonta hasta la historia del maíz, pues ya en el Popol Vuh (antiguo libro de la civilización Maya) se hablaba de la masa, detalla Karina Castañeda Origen de la tortilla en Mesoamérica.

El nombre Tortilla proviene de latín Tortilla, que significa Pequeña torta de pan, (después de la conquista de México, se normalizó en español la palabra Tortilla) fue convirtiéndose poco a poco en una pieza indispensable en el platillo, algunos cultivos fueron originados mediante procesos de domesticación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica. En particular, destaca el teocintle, gramíneas muy similares al maíz que conocemos hoy en día. Estas gramíneas crecen de manera salvaje en el valle de México y en parte de Centroamérica, aunque se puede decir que México es el centro de origen del maíz, detalla Miguel Cortázar en su reportaje El maíz: su historia y evolución hasta la tortilla.

No hay un nombre en específico sobre el creador de la tortilla, pero se especula que fueron los mazatecos los pioneros de este alimento, que consiste en aplastar el maíz en piedra hasta formar una masa que se moldeaba con las manos hasta formar un círculo.

Con el tiempo llegó a otros países del mundo, también se crearon platillos donde la tortilla era lo principal, como el taco, repochetas o el exquisito quesillo, también se modificaron las técnicas para su elaboración. Hasta el siglo XX se inventaron artefactos y herramientas que les dieron una apariencia más acabada y su producción aumentó. Ya instaurada la Nueva España, la tortilla se hizo un recuerdo alimenticio popular, en 1947 Fausto Celorio Mendoza inventó una máquina para hacer tortillas, esta llegó a los rincones más remotos de México, detalla el historiador Rodrigo Ayala. En 2012 se creó en México el Simposio Internacional sobre el maíz y la tortilla. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas A falta de pan... tortillas Derivado del maíz que no falta en ninguna comida centroamericana La sostenibilidad, clave en la decisión de compra de los españoles El Observatorio de Consumo y Sostenibilidad de Jealsa presenta los nuevos resultados de la II edición del estudio “Radiografía del Consumidor Responsable” Motivos por los que la perra Trompatrompita se ha hecho viral en TikTok Doblajes de calidad y divertidos y videos de corta duración son algunas de las claves Conociendo a… Emanuela Gornati Entrevista a la chef, empresaria, coach nutricional, cofundadora de la startup Miobio Healthy Food y creadora del restaurante Miobio ¡Diez días en tu viaje a Tailandia! Planifica tu ruta El objetivo es descubrir y vivir un país que cautiva a todos los turistas