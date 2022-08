¿Cuáles son las principales funciones del higienista dental? La prevención es el mejor tratamiento de todos, ya que evita la aparición de problemas. Redacción

martes, 9 de agosto de 2022, 08:36 h (CET) La de higienista dental es una profesión que, a grandes rasgos, se encarga de explorar el estado de la boca y los dientes de los pacientes, así como de realizar la limpieza oral y de asesorar en materia de odontología preventiva.

Cabe destacar que un higienista dental no es un facultativo médico, es un técnico que también ha tenido que pasar por un proceso de formación, una FP higienista dental, que valide sus conocimientos y que le permita ejercer en el día a día.

Qué hace un higienista dental Este profesional de la salud dental tiene unas funciones muy marcadas entre las que se incluyen las siguientes: • Orientar a los pacientes y asesorarlos para que tengan una óptima salud bucodental. • Controlar y prevenir enfermedades bucodentales. • Asistir y ayudar a médicos y odontólogos. • Colocar y retirar hilos retractores. • Colocar selladores de fisuras con técnicas no invasivas. • Realizar el pulido de obturaciones eliminando los eventuales excesos en las mismas. • Colocar y retirar el dique de goma. • Eliminar los cálculos y tinciones dentales y realizar detartrajes y pulidos. De entre las muchas tareas que pueden realizar, hay que destacar la importancia de aportar conocimiento de salud bucodental a los pacientes. Al fin y al cabo, la prevención es el mejor tratamiento de todos, ya que evita la aparición de problemas.

Qué no hace un higienista dental Al no tratarse de un odontólogo, que exige una titulación superior (que requiere un mayor tiempo de estudio y una mayor dedicación en la formación), el higienista dental tiene limitadas sus funciones. De hecho, ahora que ya sabemos qué es lo que puede hacer, vamos a ver qué es lo que bajo ninguna circunstancia debe hacer un higienista dental: • Prescripción de tratamientos. • Prescripción de prótesis. • Administración y dosificación de medicamentos. • Extensión de recetas. • Aplicación de anestésicos. • Realización de procedimientos operatorios. • Realización de procedimientos restauradores. Como vemos, tampoco puede realizar aquellas tareas que son específicas de los protésicos dentales, otra especialidad que es también muy útil y necesaria para el cuidado de las piezas dentales.

Por qué cursar un FP de higienista dental Para ejercer como higienista dental es necesario cursar una FP de Grado Superior en Higiene Bucodental, un título que está homologado en todo el territorio español. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas que ofrece completar esta formación: • Salida laboral: la Formación Profesional facilita acceder a puestos de trabajo concretos que requieren cierto nivel de especialización, por lo que puede ser más fácil encontrar trabajo. • Tiempo de estudio razonable: las FP suelen suponer dos años de formación útil en los que aprenderás todo lo necesario para realizar tu trabajo. Los grados universitarios, por el contrario, tienen una duración habitual de cuatro años, por lo que una FP es más apropiada si te apremia el tiempo. • Esfuerzo asequible: la dificultad de estas formaciones dependerá de tu interés y disponibilidad, están al alcance de cualquier persona, tanto si estás trabajado como si quieres dedicarte solo a tus estudios.

