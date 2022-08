Precios competitivos y velocidad de entrega Los factores más valorados en el transporte de mercancías por los e-commerce Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de agosto de 2022, 11:41 h (CET) El transporte de mercancías siempre ha sido un motor indispensable en el sector del comercio, y más ahora, con el impulso de la compraventa durante estos últimos años. La logística de transporte es una pieza crucial en el funcionamiento de estos negocios y el reparto de mercancías un elemento diferenciador entre las empresas, que buscan satisfacer a sus clientes de la mejor manera posible. El papel que juega la cadena de logística es clave para los e-commerce, que trabajan para posicionarse mejor en el mercado y ser una ventaja competitiva frente al resto. Ya no tratan el mero traslado de productos hasta llegar al usuario, sino que buscan establecer un proceso estratégico en el que reducir costes y transportar la mercancía de una forma rápida y económica.

En este sentido, desgranando la última encuesta realizada por la plataforma Packlink PRO a más de 2.000 e-commerce europeos, lo que más valoran de un transportista los e-commerce españoles son sus precios competitivos (52,3%) y la velocidad de entrega (24,9%). Los precios competitivos también son el primer factor valorado por el resto de e-commerce europeos, consiguiendo una valoración de un 61,9% en Francia, un 56,5% en Italia, un 55,2% en Reino Unido y un 52,4% en Alemania. Por su parte, los franceses valoran más el servicio de tracking (16,5%) antes que la velocidad de entrega (14,2%).

Asimismo, siguiendo la opinión de los encuestados, un 41,6% de los e-commerce españoles consideran el envío rápido y las tarifas económicas un factor muy importante a la hora de elegir su transporte y un 39,5% lo consideran el factor más importante.

“La velocidad de entrega y los precios competitivos son factores cada día más demandados por los e-commerce. Por eso, hay que ser muy cauto a la hora de elegir al transportista. Desde Packlink PRO, facilitamos este proceso y queremos que cada uno de nuestros clientes de al usuario las mayores ventajas y facilidades para que este quede satisfecho con la entrega. Además, ya no solo se trata de complacer al consumidor, si no de gestionar una buena cadena logística para que todos los factores estén alineados”, señala Noelia Lázaro, Directora de Marketing de Packlink.

La innovación, otro factor clave en el transporte de materiales La tecnología evoluciona día a día a pasos agigantados y con ella, todos los sectores han de ir de la mano, especialmente el transporte. Con este auge tecnológico, la innovación se convierte en una pieza clave también dentro del e-commerce y del reparto de mercancías.

La aparición de nuevas herramientas digitales ha hecho que los procesos de producción y consumo se lleven a cabo con mayor eficiencia. Por ello, saber adaptarse a los tiempos y entregar al consumidor lo que demanda en el menor tiempo posible y con la mayor calidad y seguridad, ya es un hecho y una demanda cada día más aclamada por los usuarios.

Pero, ¿cuál es el sistema de innovación en el transporte que los e-commerce consideran más importante? Siguiendo la encuesta realizada por Packlink PRO a los más de 2.000 e-commerce europeos, la geolocalización en tiempo real de un producto es el factor innovador más valorado. Una valoración que destaca en España (74,7%), Francia (72%), Alemania y Reino Unido (63,9%) e Italia (61,8%).

Por debajo de este factor, también consideran determinante la gestión en la nube de las coordenadas de un paquete en tiempo real. Situando a Alemania el país que más estima este punto con un 23,5%, por encima de Italia (19,8%), España (16,2%), Reino Unido (17,8%) y Francia (8,3%). Por su parte, los e-commerce del país galo estima más el análisis de datos y stocks (16.5%) antes que la gestión en la nube (8,3%). “El consumidor necesita saber constantemente dónde está su compra. La geolocalización en tiempo real aquí juega un papel clave como elemento innovador en el reparto de productos y forma parte de este auge tecnológico cada vez más valorado por los consumidores”, puntualiza Noelia Lázaro, Directora de Marketing de Packlink.

Acerca de Packlink Packlink se lanza en 2012 como plataforma de comparación y contratación de envíos de paquetería para particulares y empresas. De la mano del impresionante auge del eCommerce, Packlink ha experimentado un rápido crecimiento, operando ya en varios mercados europeos y ofreciendo más de 300 servicios de transporte y tecnología de envío para pymes, asegurando que tanto particulares como empresas ahorran tiempo y dinero en transporte de mercancías. La misión de Packlink es hacer del envío algo simple y transparente para consumidores, compañías y eCommerces alrededor del mundo.

A través de diversas funcionalidades que automatizan el proceso logístico y permiten la integración con las tiendas online, consigue simplificar la gestión de los envíos al agrupar la oferta de las principales operadoras de transporte para que los usuarios puedan ahorrar tiempo y dinero.

El objetivo es facilitar el proceso de envío a pequeños y medianos eCommerces, a los vendedores en marketplaces, y a los desarrolladores, con el fin de que conviertan a Packlink en el aliado logístico, integrándose en sus diferentes plataformas, como ha sucedido con las alianzas alcanzadas con eBay y Amazon.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Precios competitivos y velocidad de entrega Los factores más valorados en el transporte de mercancías por los e-commerce ​Las entrevistas de trabajo ya no son como las recordabas En las videoentrevistas puedes mostrar tus habilidades técnicas y actitudinales Cómo solicitar el código LEI y otros datos sobre este número de identificación Es obligatorio para todas las entidades o personas jurídicas que participan en mercados financieros ¿Comienzas a teletrabajar? Aquí tienes algunos consejos Es importante contar con una serie de requisitos para que el espacio de trabajo en el hogar nos ayude a mantener nuestra productividad Oposiciones a Correos: todo lo que debes saber para prepararlas Es importante manejar contenido actualizado, ya que la normativa y las leyes son cambiantes