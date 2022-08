Estos son los mejores libros de terror de Stephen King

Stephen King es uno de los autores de terror y fantasía más aclamados de los últimos años: sus novelas son legendarias en el mundo de la literatura, tanto que, si te consideras un habido lector o un fan de este tipo de lecturas, no puedes no tener una colección de Stephen King.

Este autor se caracteriza por escribir bastante rápido, teniendo un libro listo en menos de 6 meses, por lo que actualmente sigue activo y cuenta con cientos de propiedades intelectuales.



Esta enorme biblioteca le da al autor un poder mediático enorme y varias de sus novelas han llegado al cine, entre las más conocidas se encuentran It, una de las más sangrientas y Carrie, su primera obra y una de las más legendarias. Se trata de un autor muy versátil, así que, a pesar de tener grandes historias de terror como Cujo o El Resplandor, también cuenta con aventuras fantásticas de la talla de La Torre Oscura. En esta lista vamos a mencionar 3 de las obras más destacadas de Stephen King, las cuales debes leer si te consideras su fan. Por supuesto, las que hemos mencionado en esta introducción, también son clásicos imperdibles, así que anótatelos también si no los has leído. Misery Esta es la novela que inspiró a una de las mejores adaptaciones literarias de la historia, la película homónima que, al igual que la novela, cuenta como una fan empedernida (Kathy Bates) de un autor de novelas (James Can) secuestra a su ídolo para que reescriba el final de su saga favorita, una psicótica de manual. Una de las escenas más icónicas de la adaptación fílmica, es cuando Bates le rompe las piernas a Can para evitar que este escape de su poder. El misterio de Salem’s Lot Se trata de una de las obras más clásicas de Stephen King, un thriller de vampiros al más puro estilo clásico del género. Se trata de una obra que, como todos sus libros, es densa, atrapante y con personajes brillantemente escritos que te hacen sentir en carne propia el terror por el que se encuentran atravesando. A pesar de ser tan célebre, esta obra suele quedar solapada por varias de sus más aclamadas novelas, pero vale mucho la pena, en especial si te gustan las historias sobrenaturales, en especial de vampiros. Rabia Esta es una novela muy controversial del autor, se trata de la historia de un joven que inicia un camino de venganza, sangrienta y despiadada. La principal razón de su retirada es que se la relacionó con varios tiroteos escolares en los Estados Unidos, lo cual es una pena, ya que no es la intención del autor inspirar este tipo de sucesos, que actualmente son un problema real en varias partes del mundo, pero muy especialmente en los Estados Unidos de América, donde se concentran una alarmante cantidad de estos casos. De cualquier manera, es una lectura interesante e intrigante que seguro no te dejará indiferente si decides darle una oportunidad.