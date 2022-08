Consejos para elegir las mejores camas infantiles Es funcional y ajustada a las necesidades de cada caso Redacción

jueves, 4 de agosto de 2022, 11:43 h (CET) Una vez que el niño ha dejado la cuna y los padres se enfrentan a la tarea de escoger una cama, hay criterios a tomar en cuenta como por ejemplo, probar las camas de transición que aún poseen barandales o elegir de una vez una cama que lo acompañe hasta entrada la adolescencia. Lo que realmente importa es que sea segura, cómoda, ergonómica, que permita un buen descanso y, sobre todo, que use materiales orgánicos que son amigables con el ambiente y no tóxicos para el pequeño.



Elementos esenciales para elegir una cama infantil Cuando se trata de elegir y comprar camas infantiles no se puede dejar fuera la marca Kadolis porque utiliza materiales orgánicos. Pero, ¿qué elementos se deben considerar para elegirlas? Materiales orgánicos La cama, de forma integral, debe estar compuesta por materiales orgánicos. Es decir, la estructura debe ser de madera o materiales naturales, así como el colchón, el edredón, las mantas, en fin, toda la ropa de cama tiene que estar fabricada con materiales que no hayan sido tratados con químicos.

Lo mejor es elegir colchones que puedan tener fundas lavables y que estén fabricados en látex natural, fibra de coco o similares que tengan cualidades transpirables y antialérgicas.

Lo mismo ocurre con las almohadas y edredones, los cuales deben ser de la gama ecológica, cuyo relleno esté hecho de materiales reciclados, plumón de pato auténtico y con fundas lavables para mayor higiene.

Los materiales derivados o fabricados a partir de la pulpa de eucalipto son excelentes porque ayudan a regular la temperatura (independientemente de la época del año) y evita la sudoración excesiva durante las horas de sueño para que este sea reparador y confortable.

Hay que mantenerse alejados de los materiales sintéticos que pueden hacer sudar e incomodar al infante. En sustitución lo mejor es elegir tejidos orgánicos. Las fundas nórdicas de lino o de algodón orgánico son, asimismo, altamente recomendables. Tamaño ideal Los niños necesitan espacio para desarrollarse y dormir cómodamente. Además, la cama debe ser lo suficientemente grande para que quepan sus juguetes preferidos y también para no sustituir la cama en pocos años.

Se puede optar por una cama individual estándar o por camas más grandes. Si se dispone de buen espacio en la habitación no es mala idea comprar una cama amplia que le permita moverse con libertad. Resistencia y durabilidad Los niños en sus juegos cotidianos pueden rayar, arañar, golpear o estropear la superficie de pintura de cualquier mueble con el que entren en contacto. Por lo tanto, la cama debe ser resistente a cualquier cosa. Por eso, se usan pinturas resistentes sin que sean tóxicas y maderas de alta durabilidad para que el niño juegue y se desarrolle sin problemas. Estas camas, además, son lavables. Se eliminan fácilmente manchas de pintura, lápices o cualquier otra cosa con la que el niño pueda dibujar en sus superficies. Que tengan espacio para guardar Los niños acumulan una cantidad increíble de juguetes, equipamiento deportivo, libros, ropa, zapatos, material escolar y otros enseres que son parte de su desarrollo y esparcimiento de rutina. A medida que se desarrollan, los objetos se acumulan rápidamente. Por eso, las camas con cajones o con muebles integrados y estanterías integrales son ideales. Cuando se va a comprar camas infantiles es aconsejable, por tanto, tener en cuenta la capacidad de almacenamiento desde el principio. Hoy en día hay diseños fabulosos que te permitirán integrar la cama con mobiliario especialmente diseñado para los más pequeños del hogar. Ubicación en el dormitorio A la hora de elegir una cama infantil se debe tomar en cuenta su ubicación en el dormitorio, prestando especial atención a su relación con las puertas, las ventanas y otros muebles como armarios y librerías. En el caso de las literas, por ejemplo, hay que asegurarse de que la escalera esté diseñada para que los niños puedan acceder con seguridad. Un cama utilitaria Una cama para niños, además de ser orgánica, segura y estética debe ser funcional y ajustada a la realidad del uso que se le dará. Diseñar una habitación infantil elegante, atractiva y perfecta es estupendo, pero no hay que olvidar la realidad de la vida familiar cotidiana. Por eso, debe guardar relación con el uso diario y ajustarse a las necesidades de cada caso. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

