El futuro del rap uruguayo

¿Eres fan del rap pero no encuentras nuevos nombres musicales en Uruguay? Ser6lom es un joven artista que, como muchos otros, se dio a conocer en internet a través de las redes sociales que hacen la vida más fácil a todos los que quieren hacer otras cosas.

Aunque el estilo no es tan influyente en el país como otros géneros, algunos nombres lo han llevado a un nivel superior. Este estilo, desde la forma de vestir hasta la actitud que adoptas, asegura una conexión entre los apasionados de este tipo de letras. ¿Quién es Ser6iom? Antes de poder hablar de lo popular que es este artista, tenemos que ponernos en situación y saber de quién estamos hablando cuando pensamos en Ser6lom. Nacido en Trinidad, ciudad uruguaya conocida como la capital de la provincia de Flores, puso todo en apoyo de esos grandes aficionados al estilo musical.

Sergio Martínez Biscaizaco tiene una voz muy especial y desde pequeño supo que quería componer música. El ganador del programa 8 Escalones, en el momento en que se ve llegando a este punto, sabe que su vida siempre estará ligada al sonido y al deseo de ser sentido por los demás.

Hoy en día, todavía tenemos una larga carrera y podemos ver algo de su música a través de su canal de YouTube, ver lo que hace en Instagram y simplemente descargar Spotify para reproducir sus sencillos. Genial para aquellos que quieren descubrir algo diferente y por supuesto caerán en sus garras. ¿Cuáles son los beneficios de hacer música en Internet? Cuando pensamos en hacer música de la manera tradicional, vemos que necesitamos un equipo o estudio que pueda grabar. Sin embargo, con la llegada de Internet a nuestras vidas, las oportunidades que existen se han disparado de diferentes maneras que algunas personas aún no entienden.

Con múltiples opciones para artistas que no se conocen, tienen estrellas o personas que nacen para caer bien, hay un sinfín de opciones para lograr las metas que nos propusimos y que ni sabíamos que íbamos a lograr en el primer lugar. A continuación, además, te proporcionamos una lista de beneficios que debes tener en cuenta: Aprende sobre la música desde dentro Al completar todas las etapas profesionales en Internet, tienes la oportunidad de conocer la música desde adentro, entendiendo cada paso asociado al proceso de producción y/o composición. Sabiendo exactamente lo que significa todo esto, seguramente encontrará razones para mirarlo desde el mismo punto de vista. Conoce todos los procesos Cuando creamos música desde cero, sabemos lo que se puede y no se puede hacer. En este sentido, internet ha facilitado las cosas, pero también ha mostrado cuán complejos son algunos temas, cómo los sonidos no surgen a la primera y la necesidad de que alguien nos guíe cuando fallamos. Gana dinero Sí, es posible que los artistas que hacen música en Youtube o Spotify ganen dinero con su trabajo. Aunque al principio mucha gente hace esto para dar a conocer sus canciones, si el tema despega, nos encontraremos con una fuente de ingresos más que positiva. ¡No te quedes sin enterarte! Oportunidades profesionales Los músicos que producen canales de Internet pueden disfrutar de oportunidades laborales únicas. Si bien la gran mayoría de las personas viven de su trabajo en algún momento en el futuro, lo cierto es que también son invitados a fiestas, pequeñas colaboraciones e incluso encuentran el mismo tipo de artista para apoyar y/o ayudar en su viaje. . ir hacia el éxito.

Ser6lom aún es joven y tiene mucho camino por recorrer y se ha convertido en un referente del rap uruguayo gracias a los diferentes canales que tenemos en internet. Así que aproveche las diferentes claves que existen y definitivamente comenzará a ver sus datos y canciones también en cada búsqueda. ¡Disfruta de tus manualidades!

