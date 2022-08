​El dúo “Pepe y Manolo” Gabriel Muñoz Cascos, Córdoba Lectores

martes, 2 de agosto de 2022, 11:38 h (CET) Poco o nada deberé aclarar sobre este añejo dúo de “hermanitas de la caridad” que ahora han recibido la confirmación de sus condenas por parte del Tribunal Supremo. Pero sí quiero dar mi opinión sobre el trato exquisito que da esta izquierda corrupta y malintencionada a este dúo en comparación con los demás partidos, hayan sido o no condenados y exista, además, un abismo en las cuantías del delito o en las penas. Pero ocurre también que dentro del sanchismo hay clases.

¿Han tenido los excusadores del PSOE las mismas frases de alivio para el resto de los condenados? En realidad, muy poca cosa. ¿Es que tan solo son honorables Pepe y Manolo? Y si lo son todos ellos ¿por qué les ha condenado la justicia? Y si les ha condenado la justicia siendo honorables ¿es injusta la justicia? La verdad es que a este sanchismo culpable de tantas cosas se les han caído las coordenadas de la honradez, la honorabilidad y cualidades afines hasta cotas a nivel del sótano.

Pero eso sí: solo para ellos, porque los demás son la corrupción personificada yreos de toda culpa, sin haberse pronunciado la justicia. Seamos serios, señores excusadores, todo en los ERE fueron irregularidades, que sospechábamos todos los andaluces, y aunque Pepe y Manolo (¿?) no se hubieran lucrado personalmente, ellos fueron conocedores y responsables de las desviaciones inadecuadas (por decirlo finamente) de 680 millones de euros. Y faltan por verse en los juzgados más de cien causas.

Fíjense que contradicción: A Rita Barberá se la llevó al otro mundo un infarto cuando el PSOE la acosó y, denunció por unos hechos que después de muerta el juzgado archivó. ¿Terminará algún día esta basura?

