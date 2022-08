La tierra ​Diversidad y sinfonía, lugar para el trabajo y el reposo, tus montes y valles, llenos de sones, suscitan el placer de los sentidos Gabriel Muñoz Cascos

martes, 2 de agosto de 2022, 10:17 h (CET) Eres diversidad y sinfonía,

lugar para el trabajo y el reposo, dentro del Universo prodigioso que creó el Señor, el primer día.

Por mucha y variada fantasía, que pudiera pensar un virtuoso, nunca sería algo tan hermoso como lo que hizo Dios, en siete días.

Tus montes y valles, llenos de sones, suscitan el placer de los sentidos e invitan a elevar mil oraciones.

Ante el Creador de vida e ilusiones, que murióen la Cruz, por todos nosotros infundiendo Paz en los corazones.

