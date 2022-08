La buena noticia de Manuel Montes Cleries Aún nos quedan los espetos y la cerveza Victoria. De la gasolina hablaremos otro día. Mientras tanto nos vamos de feria Manuel Montes Cleries

martes, 2 de agosto de 2022, 09:16 h (CET) Dentro de un par de semanas comienza la temporada 22-23 de la liga de futbol española.Ante las penosas circunstancias en que se encuentra nuestro país, los dirigentes del mismo han decidido quitarse la corbata y encomendarse a San Mamés para que el pueblo siga pensando más en el futbol que en la recesión económica. Entre tanto se mueven los millones –especialmente por parte del equipo que esta más “tieso” de España- y se siguen utilizando recursos que son más antiguos que el hilo negro. Cuando hay problemas: pan y circo.

Además de la liga nacional a finales de este año se celebrará el mundial, Las mesnadas helénicas de la Macedonia se enfrentaran con los bárbaros del este y los hispanos con los romanos en un juego que consiste en darle patadas a una especie de sandía. Mientras tanto, cuadrigas humeantes sin caballos de distintas regiones se desplazarán allende los mares a realizar competencias en circos lejanos. En la Galia, hispanos y germanos, de Retia y de Tracia se enfrentarán en un pequeño estadio cuadrangular arrojando una bola por encima de una red similar a la de los gladiadores.

La buena noticia de hoy estriba en que de circo estamos bien servidos. ¿Pero de pan?, ¿qué podemos decir? Los germanos y los galos –y que decirse de los eslavos que nos están amargando la vida- han decidido romper el banco de los cambistas de la Hispania. Nos van a amarrar con préstamos que nos harán más esclavos aun. Consecuentemente, los sufridos hispanos nos vamos a tener que comer las patas como los pulpos. Mientras tanto, los pretores siguen diciendo que si son galgos o si son podencos. Seguiremos informando. De circo “nos vamos a jartar”. Y de “jambre” también.



La gran noticia: Aún nos quedan los espetos y la cerveza Victoria. De la gasolina hablaremos otro día. Mientras tanto nos vamos de feria. Ole.



