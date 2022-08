Veridas y BBVA, reconocidos por The Banker por el uso de biometría de voz en México La solución de Veridas permite verificar la identidad de una persona a través de la voz con una sola llamada en tan solo 3 segundos Redacción

lunes, 1 de agosto de 2022, 12:50 h (CET) La prestigiosa revista The Banker, propiedad del Financial Times, ha otorgado el premio de ‘Fintech Partnership’, de los Innovation in Digital Banking Awards, a la alianza entre Veridas y BBVA por la utilización de tecnología biométrica para digitalizar un trámite que hasta la fecha sólo podía realizarse de manera presencial.



Esta innovadora solución, puntera a nivel mundial, está posibilitando que más de 100.000 pensionados mexicanos hayan mejorado su calidad de vida al no tener que desplazarse dos veces al año para dar fe de vida y, así, cobrar su pensión. Gracias a la tecnología de Veridas, ahora pueden verificar su identidad únicamente con su voz, con una simple llamada telefónica, en apenas unos segundos, sin necesidad de moverse de su domicilio y con un alto nivel de seguridad.

Biometría de voz, la forma más sencilla de autenticar a tus clientes

La solución de Veridas permite verificar la identidad de una persona a través de la voz con una sola llamada, en cualquier momento, lugar, idioma y en tan solo 3 segundos. Además, evita posibles casos de fraude, ya que el sistema de reconocimiento de voz de Veridas cuenta con un sistema de anti spoofing que detecta voces pregrabadas y alerta de una posible suplantación de identidad.

Juan Francisco Losa, responsable global de Arquitectura de Seguridad en BBVA, apunta que “trabajando con Veridas, BBVA México ha conseguido remotizar 100% el proceso de fe de vida de manera segura. Desde el lanzamiento a mitad del año pasado, más de 100.000 clientes han utilizado este sistema con un índice altísimo de satisfacción”.

Innovation in Digital Banking Awards, premios de referencia en el sector financiero

Los Innovation in Digital Banking Awards reconocen a las empresas más innovadoras de todo el mundo por sus iniciativas de banca digital en múltiples categorías.

El jurado, compuesto por un panel externo, busca iniciativas digitales que demuestren innovación, utilidad y transformación. The Banker analiza candidaturas de organizaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño; el foco está puesto en la eficacia e innovación del proyecto.

El proyecto galardonado por The Banker como la mejor colaboración entre un banco y una fintech ha recibido grandes elogios por parte del jurado: "WOW!", "Loable aplicación en un momento de emergencia COVID", "Aplicación muy útil en el desembolso de pensiones/prestaciones a nivel mundial".

