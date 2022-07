​La consellera de Igualdad pide "mantener la calma" ante el aumento de pinchazos en discotecas de Cataluña Hasta este viernes, los Mossos d'Esquadra han recibido 17 denuncias por pinchazos en discotecas de Lloret de Mar (Girona) y Barcelona Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 30 de julio de 2022, 12:16 h (CET) La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha pedido "mantener la calma" y poner en práctica lo que ha calificado de cuidado colectivo ante el aumento de pinchazos en discotecas de Cataluña.



En un tuit recogido por Europa Press este sábado, la consellera ha informado de que la Generalitat ha actualizado los protocolos sanitarios para atender a las víctimas y ha intensificado la vigilancia policial.

A su vez, ha llamado a la responsabilidad a la hora de informar sobre los hechos, preservando la libertad sexual y no crear "un clima de terror sexual", huyendo de mensajes informativos alarmantes, morbosos y que responsabilicen a las víctimas.

Ha recordado que en los casos de pinchazos denunciados "no se han producido agresiones sexuales" y ha explicado que, en caso de notar un pinchazo, las afectadas deben pedir ayuda a las amistades o en los espacios habilitados y evitar ir a su casa directamente, dirigiéndose antes a un hospital.

Se ha dirigido a las personas que salen de fiesta: "Si identificas una conducta sospechosa, o ves a una persona que no se encuentra bien, avisa a los responsables del local o del punto lila", les ha pedido, así como que no dejen sola a la afectada y, en casos urgentes, llamen al 112.

Ha pedido tener "cero complicidad con colegas que usen drogas o alcohol para conseguir acercarse a alguien" y ha advertido de que se trata de un delito grave, por lo que hay que confrontar a los agresores, explicarles las consecuencias y ser contundentes en el rechazo.

Ha instado al personal de los espacios de ocio, a taxistas y a personal del transporte público a ponerse a disposición de las víctimas si lo necesitan, siguiendo los protocolos y llamando al 112 en caso de ser necesario.

Hasta este viernes, los Mossos d'Esquadra han recibido 17 denuncias por pinchazos en discotecas de Lloret de Mar (Girona) y Barcelona.

