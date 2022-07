​Zahi Hawass inaugura el ciclo de conferencias sobre el antiguo Egipto dentro del programa paralelo de la exposición ‘Hijas del Nilo’ Lorenzo Caprile cierra el ciclo con una charla sobre la influencia del antiguo Egipto en la historia de la moda Redacción

miércoles, 27 de julio de 2022, 09:43 h (CET)

Zahi Hawass, prestigioso arqueólogo y ex ministro de Antigüedades de Egipto, arranca el ciclo de conferencias del programa paralelo de la exposición Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto, organizada por el Grupo EULEN y comisariada por Esther Pons y Nacho Ares, en el Palacio de las Alhajas de Madrid (del 10 de junio al 31 de diciembre).



La serie de charlas se extiende hasta diciembre con la participación de once conferenciantes, todos, investigadores, estudiosos y divulgadores de altísimo nivel.

Septiembre

El 13 de septiembre Zahi Hawass impartirá la conferencia La mujer en el antiguo Egipto. Hawass es uno de los arqueólogos y egiptólogos más reconocidos del mundo y un referente para la Egiptología, que ha descubierto las tumbas de los constructores de pirámides, en Giza, y las del valle de las momias doradas, en el oasis de Bahariya, entre otros hallazgos célebres en su carrera. Precisamente el primer libro que publicó en su prolífica lista de publicaciones trataba el tema de la mujer en el antiguo Egipto.

El 21 de septiembre Chris Naunton, egiptólogo, divulgador y director de la Egypt Exploration Society, hablará sobre Tutankhamón, cuando en noviembre se cumple el centenario del descubrimiento de su tumba por Howard Carter. Nauton es uno de los rostros más populares de la Egiptología al ser la voz de National Geographic. Ha presentado y dirigido numerosos documentales y programas de televisión sobre la figura del faraón Tutankhamón, temática de la que es una autoridad internacional.

El 28 de este mismo mes será Nacho Ares, comisario de la exposición, quien departirá sobre Tumbas de reinas en Tebas. Ares, arqueólogo y egiptólogo, es director y presentador del programa SER Historia de la cadena SER y del podcast Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, donde se enfoca en la investigación y divulgación de los enigmas históricos que rodean el mundo del antiguo Egipto.

Octubre

Maite Mascort, co-directora de la Misión Arqueológica de Oxirrinco (Egipto), dictará la conferencia El factor femenino en el antiguo Egipto; Esther Pons, comisaria de la exposición y onservadora-jefa del Departamento de Antigüedades egipcias del Museo Arqueológico Nacional, lo hará sobre Hetepheres: luces y sombras de una tumba real; e Isabel Olbés, del Museo Arqueológico Nacional y comisaria técnica de la muestra, sobre Wâdi Qubbânet el-Qirùd: la tumba de las tres esposas extranjeras de Tutmosis III.

Noviembre

Juan José Galán, arqueólogo e investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrecerá la charla La reina faraón Hatsepsut; Joyce Tyldesley, arqueóloga, egiptóloga y profesora de la Universidad de Manchester, departirá sobre Nefertiti; y Christian Greco, director del Museo Egipcio de Turín nos hablará sobre la reina Nefertari.

Diciembre

Salima Ikram, arqueóloga, egiptóloga y profesora de la American University de El Cairo, hablará sobre Tumbas de reinas; y como cierre del ciclo, el diseñador español Lorenzo Caprile lo hará sobre El vestido en el antiguo Egipto.

Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto Del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022 Palacio de las Alhajas (Pl. de San Martín, 1, 28013 Madrid). Tel.: 911 100 498. De lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.

