De conversación con Edith Hernández

En mi último viaje a México, en el que tuve la ocasión de entrevistar a grandes personas y personajes, ese día agendé una cita con Edith Hernández, una gran escritora, gestora cultural, profesora de Secretaria de Educación en Tamaulipas.

Habíamos quedado en el 108 Restaurante, de Tampico, muy cerca de la estación de bomberos. Antes decidí ir a dar de comer a los mapaches que nos reciben en el malecón de playa Miramar y hacerme con algún que otro objeto de artesanía que eternizara ese momento para años posteriores. Fue maravilloso hasta que tuve la ocasión de conocer a uno de sus famosos Juanchos. Estos son cocodrilos de hasta tres metros y que en mitad de la calle me tope cuando ya llegaba con el tiempo justo para mí la cita.

Por lo que llegue tarde, y como ella me explico era algo muy frecuente. Un lugareño llamó a la unidad especializada del Semarnat para devolverlo a su hábitat. Una anécdota que ahora me hace reír pero que su momento me preocupó y lo peor de todo es que me pillaba sin el testamento hecho (esto no es más que una licencia literaria dentro de esta entrevista). Descubrí, en Edith, una persona encantadora y con un talento muy especial y el comienzo de una nueva y leal relación de amistad con este humilde columnista que está escribiendo.



1-¿Quién es Edith Hernández Villanueva y cuáles son tus sueños? Soy docente, investigador, escritora y promotor cultural; y mis sueños se traducen en acciones que favorezcan el cambio para la mejora del paradigma educativo, y esas acciones se concretizan en el quehacer docente y de investigación, pero también en la Red Internacional de Actores por el Arte y la Educación México-Colombia y el Proyecto Cultural Art D´Riu. Esta vinculación arte y educación, así como los trabajos emanados de ello me han regalado la oportunidad de construir conocimiento junto a los demás, conocimiento que he compartido a través de varios textos como Importancia del Arte en las Aulas. Experiencias Innovadoras de Docentes en México-Colombia (Revista EduTam) y El arte: pensar con cada parte del cuerpo. Aportes a la práctica docente o Pedagogía de la seducción: el arte de saber conectar con el alumno (Ambas en Pálido punto de luz), la participación en conferencias en diferentes instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, la Benemérita Normal “Manuel Ávila Camacho” en México o para el Observatorio de Neurociencias Aplicadas en Ciencias Económicas (Argentina). Como parte de esos sueños, me encuentro hoy trabajando en diversos proyectos.

2-Art D´Riu se ha caracterizado por su aportación, innovación y mantenimiento de la cultura ¿Cuáles son las directrices que has seguido como Directora y Fundadora? Art D´Riu es un concepto hermoso que funciona a partir de generar placer por aprender a través del arte, la educación y la cultura. Funciona como el marco bajo el cual se generan nuevas formas de hacer ciudadanos, nuevas formas de hacer sociedad y donde caben todos. Para ello se requiere seguir también ciertas directrices que consisten a la vez en una serie de principios que orientan el actuar y que en este caso se engloban en la premisa de que la generación, el disfrute, la difusión y el aprovechamiento del conocimiento y la cultura son factores fundamentales para el desarrollo y el bienestar de las sociedades.

3-¿Qué es lo más bonito de trabajar para la cultura? ¿Qué satisfacciones a nivel personal te aporta? Todo es bonito, bueno -la parte de los recursos económicos no lo es tanto-, pero fuera de eso, trabajar para la cultura y además combinarlo con la educación permite aplicar los conocimientos en multitud de proyectos, el campo que se puede abarcar es amplio y, además, me produce satisfacción el saber que todo acto educativo-cultural que realice por grande o pequeño que sea, es una parte fundamental de la vida y del desarrollo personal para toda la población. Y lo mejor, es que, con cada acto, aprendo de todos.

4- ¿Cómo se ha visto perjudicada la cultura con el tema de la pandemia? ¿Crees que hay que aunar mayores fuerzas para que la cultura salga a flote? La cultura siempre ha tenido que enfrentar muchas batallas para que su espacio en las sociedades sea reconocido y valorado, sin embargo, también siempre ha habido personas que no cejan en su empeño por salir airosos de esas batallas, y en ese sentido, aunque la pandemia trajo muchos descalabros para todo lo relacionado con la cultura al igual que para otros campos, también nos enseño a emplear nuevas formas de llegar a la gente, nuevas formas de hacer y ser. Por otra parte, considero que conjuntar esfuerzos siempre va a favorecer la valorización de la cultura y el trabajo cultural, pero además se requiere fortalecer las políticas culturales y educativas que promuevan y concreticen acciones para conformar verdaderamente la Cultura como un factor fundamental para el desarrollo.

5- ¿Cuesta todavía entender que una mujer sea la que organice y dirija? No, he disfrutado de la libertad de acción y el pleno derecho a desempeñar mi labor. Tomar el liderazgo en mi caso no ha sido complicado, quiero asumir que se debe a que me considero una mujer conaspiraciones, siempre con sueños y metas que cumplir y dispuesta a poner el empeño y trabajo para lograrlos. No espero que me abran la puerta, la abro sola y siempre he trabajado para mejorar mis habilidades disfrutando el camino al éxito profesional y la satisfacción personal que todos queremos. Además me motiva el ser alguien que quiere aportar con su labor al desarrollo de su país.

6- ¿La cultura es una buena inversión? Sí, aunque depende mucho de la finalidad de trabajar para ella. La cultura es lo que nos permite sentirnos parte de un grupo, lo que nos vuelve parecidos, lo que nos une. Nos da una identidad y forja nuestro carácter. Si se invierte en esos valores culturales se está forjando también el carácter de una sociedad. Vale mucho la pena invertir en la cultura si la finalidad es aprender a respetar, apreciar las creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que caracterizan a una sociedad o a un grupo de personas para ser mejores ciudadanos del mundo.

Ahora, no se puede negar que si la inversión en cultura es vista desde el enfoque económico, podría resultar poco rentable debido a que los temas culturales -al menos en el caso de Latinoamérica- no son prioritarios en las agendas gubernamentales y por tanto no reciben el apoyo que merecen; sin embargo, cada día surgen nuevas ideas, se abren nuevas puertas y oportunidades para fortalecer la labor cultural, como en el caso en el que la vinculación con la educación y la investigación logra que la cultura se vea fortalecida y ocupe sitios antes no tan comunes.

7- ¿A qué tipo de proyectos o propuestas le dirías sí sin pestañear? A cualquiera proyecto que además de disfrutarse, pueda ser considerado estrategia de promoción del desarrollo de los territorios. Propuestas que traspasen la idea de la cultura como oferta para el consumo pasivo, que enfrenten el reto de ser un factor de desarrollo para la sociedad y sus individuos.

8- -Una película, libro, canción y paisaje inspirador. A la Edith escritora la inspiran las obras que hablen de la belleza del ser con todos sus colores y un lenguaje bien utilizado como “Fresas salvajes” de Ingmar Bergman. A la Edith investigadora la inspira la curiosidad y el deseo de ayudar a construir soluciones a los problemas del mundo a través del conocimiento y la cultura, si he de mencionar una obra como referente, quizá en este momento sería Homo Deus de Yuval Harari, o Sapiens, de él mismo. Por otro lado, como docente, me inspira el sueño de un mundo mejor a través de la educación, como en “Estrellas en el cielo”.

9-Háblanos de Edith docente, escritora y por último persona…. He sido docente en nivel básico por ya bastantes años y también lo he sido en el nivel superior. Hoy disfruto de la categoría de Asesor Pedagógico en el nivel primaria lo que compagino con la investigación, lo que me brinda herramientas para hacer otras cosas que me encantan como la capacitación docente. Como escritora disfruto de la literatura y de crear a través de la palabra mundos alternativos, vías para volcar emociones, para empoderarme… Descendiente de aquellas que no pudiste quemar/mezcla de hechizos modernos, nostalgia medieval/Subversiva y trastocadora del orden social/referente indiscutible, emancipación cabal/Desafiante, reivindicada; infinito poder/con Malleus maleficarum y a pesar de él…(fragmento de “Lilith ancestral”) o líneas que si quiero funcionan como misiles ante las injusticias del mundo.

Como persona, soy madre trabajadora, he sido esposa, amiga, compañera; y agradezco a la vida cada día los años vividos, los amores encontrados y perdidos, los que se quedan, los hijos concebidos como el mayor tesoro nunca recibido, agradezco los logros, los fracasos, los días coloridos y los grises. Agradezco la libertad para vivir como quiero.