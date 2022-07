"Como no puede ser de otra manera" Este latiguillo se ha puesto de moda en los discursos políticos de nuestros tiempos Manuel Montes Cleries

lunes, 25 de julio de 2022, 09:47 h (CET) No hay político, que se precie de serlo, que no meta, en la primera ocasión que pueda, esta frasecita que, junto a “sin duda de ninguna clase”, esgrimen a cada momento para resaltar la convicción plena en sus razonamientos o en sus decisiones. Estas “verdades inquebrantables” duran lo mismo, en sus palabras y hechos, que las pompas de jabón que hacen mis nietos con un canuto de plástico (que en mis tiempos eran de caña). Donde dije digo quise decir Diego. Y tan panchos. Personalmente me muevo en el campo de la incertidumbre. Nunca se si voy o vengo. Jamás estoy seguro de mis decisiones. Pienso que esta actitud es buena. Te permite huir del autoritarismo y alejarte de la autosuficiencia. La buena noticia de hoy se basa en que aun es posible encontrarse con personas que sepan dialogar, que sepan escuchar y aportar (no imponer) ideas. Los sabios que se mueven en el campo de la duda. De ese encuentro y esas dudas nacen el progreso y la auténtica cultura. No la teledirigida. Los partidarios del “como no puede ser de otra manera” pretenden reescribir la historia con las características que les parecen oportunas, indicarte lo que debes o no debes incluir en la formación de las nuevas generaciones y las fechas u ocasiones que debes celebrar o no. En una palabra: es una buena noticia el que la mayoría, no tan silenciosa, se rebele contra el “soma”, alimento propio del “Mundo feliz” de Huxley. Las cosas pueden ser de otra manera y debemos aceptar con atención nuestros dilemas. Vivir en el campo de las dudas es muy sano. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El universo y sus planes Cuando te despiertes mañana, piensa que has visto un nuevo día y que, por suerte, el universo a respetado tu plan… por ahora Los ídolos de barro de las izquierdas españolas El neocomunismo de alto standing y abultada chequera Las plazas de mi ciudad Valencia está sufriendo la remodelación de sus plazas "Como no puede ser de otra manera" Este latiguillo se ha puesto de moda en los discursos políticos de nuestros tiempos ​Talento enterrado Ahora resulta que la disciplina del esfuerzo no es necesaria