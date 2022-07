“La música te cuenta la historia antes que la letra”

La música y la poesía van a la par, aunque se manifiestan en distintas dimensiones. En ambas disciplinas el mismo ritmo de la palabra va reconstruyendo el origen. ¿Cómo descubrimos lo que nos dice esa diminuta, pero sustancial notación en el pentagrama y/o cuaderno de escritura? Es totalmente un misterio, lo que más importa es atreverse a escribir, cantar o crear. La intuición es la que marca la cadencia de los acontecimientos, la pasión verdadera y la entrega hacia lo que uno ama hacer. Al final de cuentas andamos y desandamos el mismo ritmo que nos construye para ser diferentes del ayer y cimentar otros caminos en el presente.

Hoy les comparto una entrevista que le hice al joven cantautor mexicano René Valerio. Él es actor, músico, compositor y arreglista. Desde muy temprana edad estudió música y actualmente toca piano, guitarra, bajo, batería, ukulele, armónica y percusiones. Inició su carrera artística a los 7 años en el teatro musical. Ha participado en cortometrajes, comerciales y programas de Televisa y Canal 22. Con su primer disco: “Querido Diario” se presentó como cantautor en el género pop balada. Posteriormente, en su segundo disco: “El Eco del Pasado” renueva su estilo personal y musical. Para saber detalles exclusivos de la grabación de su reciente álbum pueden acercarse a un documental que René dirigió y tituló como “La Historia debajo del Sombrero”.

Ha recibido galardones por su trayectoria musical de «Noche de Estrellas», «La Ke Manda», «Estamos con TV»y el «Micrófono de Oro» como Artista Revelación del Año de la Asociación Nacional de Locutores. En «Galerías Plaza de Las Estrellas» fue considerado el artista de lanzamiento del año en dicha plaza, teniendo como padrino al director artístico Eduardo Narváez.Recientemente, recibió un segundo Micrófono de Oro por su segunda producción musical. Sus canciones se pueden escuchar principalmente en Spotify, ITunes y YouTube. En esta entrevista René nos cuenta qué significa para él la música, así como también algunas de sus inspiraciones e influencias. Espero que esta charla sea del agrado de los apreciables lectores.



Melissa Nungaray: René, cuéntanos tu historia, ¿qué ecos del pasado siguen en tu presente? René Valerio:—Debido a todas las experiencias que he tenido, he podido escribir canciones e incluso mejorar mi propio método de composición y ahora lo agradezco.

A los 7 años comenzaste tu carrera artística y a los 14 años te diste cuenta de que tu verdadera pasión estaba en la música, ¿cómo lo descubriste? —Después de estar en la comedia musical por años un día vi algo que se salía de la normalidad para mí, vi a Jim Morrison cantando en un programa y en ese momento supe que lo que yo quería era cantar, componer y tocar.

Háblanos de tus experiencias en el teatro musical y en los cortometrajes, ¿prefieres hacer música o teatro? ¿Te gustaría seguir dentro del ámbito de la actuación? —Prefiero la música completamente, ya que no soy un personaje, me expreso y canto tal como me siento ese día. Sigo actuando en mis recientes videoclips y en un futuro volveré a actuar bajo alguna producción mía, ya que también escribo y dirijo.

¿Qué representa para ti el acto de crear música? —Es mi manera de expresar lo que pienso, lo que siento y lo que deseo. Es una satisfacción enorme ver cómo nace una canción y cómo termina una vez concretada la grabación.

¿Cómo adoptas la poesía, la música y el teatro en tu proceso creativo? —Todo se fusiona y vas adquiriendo herramientas que en algún momento te ayudan a expresar todo lo que piensas en una canción, incluso en un arreglo.

¿De qué manera surgen en ti las canciones? —No siempre es igual, pueden ser una frase, un riff, un solo, una idea, una historia, etc. Pero en mi caso, yo prefiero componer primero la música y después agregarle la letra. Aunque mi composición “Luz de Vela” es un poema que yo escribí y resultó ser una canción de mi primer disco “Querido Diario”.

¿Cómo conjugas en tu día a día la pasión, la intuición y la disciplina? —Todo va de la mano y tiene que ir en sintonía, ya que la disciplina es lo más importante en cualquier carrera. Yo siempre estoy pensando en música, siempre escucho canciones que en algún futuro me puedan inspirar a crear algo nuevo.

¿Cómo consideras que ha sido tu evolución o desarrollo desde tu primer álbum “Querido Diario” al segundo “El Eco del Pasado”? —Hay un cambio demasiado notorio, en el primer disco dirigí los instrumentos e hice los arreglos y en el segundo disco yo toqué el piano, el bajo, la guitarra, las percusiones e hice los coros. El cambio es en las letras,ya que hablo de temas no sólo de amor y desamor, sino también de problemas que tenemos comúnmente. Otra diferencia, de un disco a otro es en la madurez musical y creativa, aparte de que experimenté con muchas formas y estilos que adopté de mis ídolos.

En tu última producción también realizas los arreglos musicales, ¿cómo te das cuenta de lo que requiere cada canción? —Depende de lo que habla la canción decido qué instrumentos van a aparecer, normalmente si necesito algo dramático o melancólico uso los violines y cuando debe ser algo romántico, pasional e incluso mágico integro el saxofón. Algo nuevo que incluí fueron las trompetas y el cello.Para mí, lo más importante es la instrumentación, ya que la música te cuenta la historia antes que la letra.

¿Tienes un estilo musical en particular? ¿Cómo lo defines? —Es rock pop, a pesar de que haya disco, rock progresivo, bossa nova, balada; siempre caigo en el pop, ya que es el género en el que me permito abarcar más temas, porque puedo hablar del tema que sea, ya sea muy triste o alegre.

¿A qué público están dirigidas tus canciones? —Para todo el público, mi música habla de lo que a cualquier edad puedes vivir. Lo que quiero es que la gente se sienta identificada con mis canciones y de esa manera siempre esperen algo nuevo de mi autoría.

¿Cuáles son tus influencias literarias y musicales? —En la música estánThe Beatles, TheDoors, Elvis Presley, Rolling Stones, Nirvana y Bob Dylan. Mis influenciasliterariasson, principalmente, Edgar Allan Poe y Bram Stoker. De Poe, me he inspirado en ciertas frases y en la manera dramática enla que él hablaba de la soledad, la obscuridad y la pesadez de una situación. De Stoker, me inspiré de su libroDrácula para escribir “Ecos”. Como también medito y estudio la carrera de Psicología leo a Joe Dispenza, Deepak Chopra y Rafael Santandreu.

¿Crees que es necesario en nuestra actualidad que la producción de música esté estrechamente relacionada con obras de la literaturauniversalpara difundir más la lectura y recuperar valores perdidos u olvidados? —Para hacer música tenemos que abrir nuestro corazón, mente y alma, por lo tanto, considero que sí es importante recordar a todas esas personas que influyeron y que son los creadores de tantos estilos y corrientes. Es importante tener un ejemplo a seguir, porque gracias a esa persona vamos a crear nuestra propia historia.

¿Te identificas con tu generación? ¿Qué piensas de los centennials y de la idealización del mundo digital? Asimismo, ¿qué intentas transmitir con tus canciones? ¿Te gustaría hacer algún cambio en la sociedad? —Gracias a las redes sociales tenemos la oportunidad de llegar a más personas, más rápido que como era antes, aparte de que podemos estar con nuestro público de una manera cercana y presente en la vida de ellos. Yo, con mis canciones, lo único que quiero transmitir es música, historias y una gran variedad de temas muy diferentes para que siempre haya algo que puedas escuchar. Lo que quiero es que la gente vuelva a escuchar música que está escrita con el alma, música real, con instrumentos reales y que son hechas, de una manera, a la antigua.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que apenas están empezando a componer y deseen lazar su primer álbum? —Lo primero es soñarlo y saber hacia dónde queremos ir, pero lo más importante es hacer algo al respecto, no quedarnos quietos esperando un cambio. Es como subirse a un tren que sabemos hacia dónde se dirige pero que no sabes específicamente cómo será su camino, pero sin importarlo, vamos a disfrutar cada instante. Crean en ustedes, trabajen por lo que quieren y lo que los haga felices.

Gracias, estimado René Valerio, por la entrevista. Comparto un fragmento de la canción “Dos Copas de Vino / Crepúsculo” que René grabó para este distinguido medio, ya que el próximo 19 de agosto se estrenará el vídeo musical de esta composición y se estará compartiendo en su canal de YouTube.