Rejuvenecimiento con Gouri, la nueva policaprolactona, de la mano de Clínica Femme

jueves, 21 de julio de 2022, 10:36 h (CET)

Los rellenos intradérmicos se han posicionado como un tratamiento efectivo para estimular la producción de colágeno de calidad sin el uso de micropartículas o productos adicionales. En ese sentido, el rejuvenecimiento con Gouri, la nueva policaprolactona, actúa en las zonas afectadas por el envejecimiento, corrigiendo arrugas y pliegues, proporcionando una apariencia natural y jovial.

Esta novedosa técnica estética es implementada por centros especializados como la Clínica Femme que dispone de profesionales capacitados para su aplicación y la última tecnología en polímeros biodegradables activos solubilizados, la fórmula de Gouri que se comercializa como un implante inyectable de policaprolactona.

¿Qué es la policaprolactona y cómo actúa en la piel? El proceso de envejecimiento ocurre por diversos factores ligados al paso del tiempo, cambios hormonales, mala alimentación, adicciones y exposición excesiva al sol, entre otros. Una solución efectiva para desacelerar dicho proceso es la aplicación de policaprolactona, un poliéster alifático biodegradable utilizado como aditivo para polímeros que ha mostrado eficacia como producto estético. Este componente pertenece al grupo de los polihidroxiácidos, ácidos polilácticos y poliglicólicos, ácidos de uso cosmético que son seguros y confiables al entrar en contacto con la piel, ya que no resultan nocivos ni dañinos para el cutis.

La policaprolactona se sintetizó por primera ocasión en los inicios de 1930 y se consolidó rápidamente como un material fácilmente manipulable, dada su gran flexibilidad a bajas temperaturas y su elevado módulo de elasticidad en alta densidad. Este componente, aplicado en la Clínica Femme, tarda en descomponerse de 2 a 3 años y resulta provechoso como tratamiento estético, ya que evita la flacidez del rostro y mejora la apariencia de las cicatrices. Su aplicación se lleva a cabo a nivel profundo de la dermis generando efectos inmediatos. La forma de actuar de la policaprolactona es ágil e integral, ya que se incorpora a la dermis proporcionando elasticidad y promoviendo la regeneración de colágeno durante meses.

Revolucionario tratamiento de rejuvenecimiento con policaprolactona Gouri es el nombre comercial de una policaprolactona de alta calidad, producto aplicado en la Clínica Femme siguiendo un riguroso procedimiento basado en el bienestar de los pacientes. El mismo es un relleno intradérmico de policaprolactona que facilita la remodelación de los rasgos faciales, reduciendo arrugas y propiciando que se difuminen por más tiempo. Lo anterior se debe a que aporta firmeza y marca el contorno facial y las mejillas con resultados que pueden durar hasta dos años.

Con la propuesta de la Clínica Femme no se requieren múltiples puntos de inyección ni se debe moldear previamente el área de aplicación. Este centro recomienda 3 sesiones, con un periodo de espera de 2 a 4 semanas para prolongar la efectividad de los resultados.

La mayor ventaja de Gouri es que favorece el lifting facial y mejora la calidad de la piel de todo el rostro sin generar efectos secundarios o adversos.



