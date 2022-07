Inflación y falta de liquidez disparan la solicitud de préstamos El combustible y la electricidad se mantendrían como las principales preocupaciones de los españoles actualmente Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de julio de 2022, 11:15 h (CET)

Como consecuencia del ataque perpetrado por el régimen ruso sobre Ucrania, la economía de toda Europa estaría sufriendo uno de los momentos más complejos de su historia moderna. Siguiendo un periodo de depresión económica causada por la pandemia del coronavirus, la situación actual sería sumamente inestable.

Esta realidad estaría generando cambios importantes en los patrones de consumo de los españoles, especialmente en lo que se refiere a productos financieros como los préstamos, ya que, según reportes recientes, estaríamos presenciando un incremento en las solicitudes registradas por las principales entidades bancarias.

SE DISPARA LA SOLICITUD DE PRÉSTAMOS

Así lo aseguró la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, utilizando datos recopilados por el Banco de España, explicando que estaríamos experimentando un incremento del 27% en las solicitudes durante el último año.

Esto se ve complementado por los datos de CaixaBank donde revelaban un incremento en el consumo de hasta 2,2% durante el primer trimestre del año, lo que suma un 1,5% desde que inició el 2022. En comparación con el año anterior, la cifra sería menor, sin embargo, demuestra que los españoles siguen buscando formas de gastar.

Si bien no existen datos precisos, distintos profesionales aseguran que este incremento se debe a la crisis de liquidez que atraviesa el país actualmente, con los préstamos posicionándose como las mejores herramientas para obtener financiamiento tanto para el consumo, como para inversiones empresariales.

Esto haría referencia tanto a los préstamos online, como a los préstamos en línea, e incluso a los préstamos en el acto. Se trata de un fenómeno que está incrementando el uso de plataformas de comparación como Finbino, ya que brindan información en detalle sobre cada producto, así como distintas herramientas para personalizar las solicitudes de financiamiento.

LA BANCA ESPERA VOLVER A LAS CIFRAS PRE-PANDEMIA

Si bien el incremento en la deuda familiar y empresarial puede parecer una mala señal en un contexto como el que vive España actualmente, lo cierto es que la banca estaría buscando volver a los niveles previos a la pandemia, no solo porque esto representaría mayores ganancias, sino también porque prevé un desarrollo económico aún mayor para el futuro.

Según el Banco de España, la deuda de empresas y hogares creció cerca de 0,3% durante el primer trimestre en términos interanuales, alcanzando la cifra de 1,66 billones de euros. Sería un 3,5% más que lo registrado durante el primer trimestre del 2020, periodo en el que inició la crisis del coronavirus. Esto no quiere decir que la situación actual sería más positiva que la experimentada antes de que iniciara la pandemia, pero sí que estaría en niveles mucho más atractivos para la banca.

CAMBIAN LOS PATRONES DE CONSUMO

A pesar del incremento en las solicitudes de financiamiento, los patrones de consumo de los españoles siguen evolucionando para limitar los gastos, con muchos sustituyendo la compra de marcas de renombre por marcas blancas, terminando contratos o reduciendo el gasto en servicios de telefonía y entretenimiento, e incluso utilizando menos el coche para disminuir el gasto en gasolina.

Hay que recordar que, para el mes de junio, la inflación incrementó un 1,8% en comparación con el mes anterior, haciendo que la inflación acumulada alcanzara el 10,2%, la cifra más alta en casi 40 años. El combustible y la electricidad se mantendrían como las principales preocupaciones de los españoles actualmente.

Es imposible determinar con exactitud lo que ocurrirá en los próximos meses en cuanto a préstamos se refiere, sin embargo, todo parece indicar que podríamos ver un mercado mucho más sano, caracterizado por una demanda mayor y una caída en la morosidad, siempre que la situación no empeore de forma significativa.

