Cuando en tu vida se cruza un apellido de rancio abolengo ¡Qué pena que en pleno siglo XXI impresionen de este modo los apellidos ilustres a ciertas personas que ostentan cargos públicos! Sandra Ovies

miércoles, 20 de julio de 2022, 13:21 h (CET) ¿Alguna vez en vuestra vida se os ha cruzado un apellido de rancio abolengo? De esos apellidos que han apostado por la cultura siendo mecenas de ilustres nombres como Gaudí. En mi vida se ha cruzado un miembro de una familia catalana con apellido de rancio abolengo, y su esposa, que da nombre a un parque muy conocido de Barcelona; obra encargada a Gaudí. Les voy a contar mi experiencia con estos sujetos.

Estos dos sujetos son mis vecinos en una casa que tengo en Villar de Marazife (León). Han comprado una casa para poner una casa rural que linda con una finca de mi propiedad, hasta ahí todo bien, el problema surge cuando el Ayuntamiento de Chozas de Abajo le da un informe favorable para abrir huecos para mi propiedad, informe firmado por el arquitecto de dicho Ayuntamiento, basándose en un error catastral que pone una calle propiedad del Ayuntamiento de Chozas de Abajo en mi finca. Pero lo más memorable es que le dan la licencia de obras sin figurar esa calle en el registro del ayuntamiento, contraviniendo las normas urbanísticas, y justificándose en que en las escrituras de estos sujetos si figura dicha calle, ¡qué pena que en pleno siglo XXI impresionen de este modo apellidos de rancio abolengo a ciertas personas que ostentan cargos públicos!

Para que lo entiendan mejor, les voy a detallar una cronología de los hechos: 4/11/21.- Dª Sandra Ovies, yo, se persona a través de un abogado en el expediente administrativo 185/2020 del Ayuntamiento de Chozas de Abajo incoado como consecuencia de la declaración responsable presentada por el susodicho sujeto con apellido de rancio abolengo, comunicando que en el inmueble señalado con el número 6 de la calle La Fuente de Villar de Mazarife iba a realizar obras consistentes en la apertura de 6 ventanas y una puerta en la fachada trasera u Oeste del inmueble y retejado de la cubierta, y solicita se le entregue copia del expediente. La solicitud por medio de presentación de declaración responsable de apertura de huecos se realiza en base a que por un error del Catastro, en los planos catastrales figura que la casa sita en el número 6 de la calle La Fuente de Villar de Mazarife linda la Oeste con una calle propiedad del Ayuntamiento, si bien es lo cierto que la casa sita en el número 6 de la calle La Fuente de Villar de Mazarife, que es la parcela con referencia catastral 5672803TN7057S0001PD del polígono 101 del Catastro, linda por el Oeste con la parcela con referencia catastral 24067A101050290000OJ de dicho polígono, propiedad de doña Sandra Ovies, yo.

Dicho error fue corregido por medio de acuerdo de alteración catastral dictado el 13 de octubre de 2021 en el que expresamente se hace constar que: «Por un error en el proceso de digitalización de la cartografía catastral de rústica y urbana se produjeron errores, creándose zonas en blanco (que no calle) y zonas de solape entre urbana y rústica. Se ha comprobado, en el caso que nos ocupa que nunca existió calle entre la parcela 5029 del polígono 101 y las parcelas 5672803, 5672804, 5672805 Y 5672806, que se trata de una zona en blanco».



La declaración responsable presentada por don I.G.L y la obra pretendida fue informada favorablemente el 30 de marzo de 2021 por el arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Chozas de Abajo. El inmueble señalado con el número 6 de la calle La Fuente de Villar de Mazarife, está protegido mediante su inclusión en el catálogo urbanístico. Dicha protección impide abrir huecos en fachada y alterar la cubierta del edificio. También hay que reseñar que la apertura de ventanas y puertas en la fachada Oeste de la casa incumple lo establecido en el artículo 3.5.2.3 de las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Chozas de Abajo que prohíbe abrir huecos sobre terreno ajeno.

“Es una pena que un apellido tan Ilustre se vea involucrado en una usurpación por el empeño de uno de los miembros, que se ha escudado en un error catastral, en su apellido, y en la lentitud de la justicia”. 15/11/2021.- Se acuerda tener por interesada a doña Sandra en el expediente y se le entrega a su abogado copia del expediente excepto de la memoria técnica que se acompañó a la declaración responsable.

23/11/21.- Tras comprobar que en la fachada Oeste del Inmueble señalado con el número 6 de la calle La Fuente de Villar de Mazarife se habían abierto 7 ventanas en vez de 6, dos puertas en vez de una y que en vez de retejar la cubierta, ésta se había elevado 60 centímetros, modificando la configuración del edificio, que la apertura de las puertas y ventanas al haberse realizado sobre terreno propiedad de doña Sandra y no sobre vía pública incumplía lo establecido en el artículo 3.5.2.3 de las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Chozas de Abajo y acreditar dichos extremos mediante fotografías y documentos; se presenta ante el Ayuntamiento un escrito solicitando se nos haga entrega de copia de la memoria que se acompañó a la declaración responsable, se declare la ineficacia de la declaración responsable presentada el día 3 de septiembre de 2020 por el susodicho sujeto con apellido de rancio abolengo., se incoe expediente para restaurar la legalidad urbanística infringida por la obra realizada y se inicie expediente sancionador por la infracción urbanística cometida.

“Se ha comprobado, en el caso que nos ocupa que nunca existió calle entre la parcela 5029 del polígono 101 y las parcelas 5672803, 5672804, 5672805 Y 5672806, que se trata de una zona en blanco”. 23/11/21.- Como quiera que por resolución dictada por el Ayuntamiento de Chozas de Abajo el 4 de octubre de 2021 se ordenó al susodicho sujeto con apellido de rancio abolengo la paralización de las obras (el 6 del mismo mes se le notificó la resolución) y a fecha 19 de noviembre dicho señor seguía realizando las obras, se presenta escrito solicitando se adopten todas las medidas necesarias para que la orden de paralización de la obra sea cumplida por el promotor de la misma y, entre ellas, se aperciba a el susodicho sujeto para que en cumplimiento del acuerdo adoptado el 4 de octubre, proceda a la inmediata paralización de las obras que está ejecutando en el inmueble señalado con el número 6 de la calle La Fuente de Villar de Mazarife, advirtiéndole de que en caso de no proceder a la inmediata paralización de las referidas obras, se pondrá dicho incumplimiento en conocimiento del Juzgado de Instrucción por si los hechos pudieran ser constitutivo de un delito de desobediencia.

25/11/21.- Doña Sandra Ovies presenta ante el Ayuntamiento los documentos que acreditan que es propietaria del terreno invadido por el sujeto don apelido de rancio abolengo y su esposa. Dichos documentos van acompañados del correspondiente escrito.

13/1/22.- Se presenta denuncia ante el Juzgado de Guardia de León, al entender que los hechos narrados pueden ser constitutivos de un delito de coacciones, otro de daños, otro de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico.

26/1/22.- Se presenta escrito ante el Servicio Territorial de Fomento de León poniendo en conocimiento de dicho organismo y acreditando documentalmente los hechos narrados.

26/1/22.- Se presenta en el Ayuntamiento de Chozas de Abajo escrito reiterando la solicitud de que se nos haga entrega de la memoria acompañada a la declaración responsable. 15/2/22.- El servicio Territorial de Fomento comunica a doña Sandra Ovies que los hechos que puso en su conocimiento han sido trasladados al Ayuntamiento de Chozas de Abajo al no caber actuación por parte de la Administración Autonómica.

16/2/22.- El arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Chozas de Abajo, emite nuevo informe respecto a la obra llevada a cabo por don Íñigo en el inmueble de su esposa, informe que es emitido en sentido desfavorable y en el que indica que:

«Recomienda al Ayuntamiento de Chozas de Abajo que se mantenga la paralización de las obras de apertura de huecos en la fachada trasera que se estaban ejecutando en el edificio situado en la Calle La Fuente 6 de Villar de Mazarife, dado que si no se puede confirmar y justificar a todos los niveles que el terreno existente delante de la fachada tarsera de este inmueble es vía pública, prevalecerá lo que figura en los planos y normativa de las NUM de Chozas de Abajo». Además siguiendo un informe jurídico solicitado por el Ayuntamiento, indica que se debe de proceder a la incoación de un expediente para la restauración de la legalidad urbanística.

7/3/22.- Doña Sandra Ovies interpone ante el Juzgado de 1ª Instancia de León demanda ejercitando contra el sujeto en cuestión y su esposa acción negatoria de luces y vistas y de paso.

8/3/22.- El Juzgado de Instrucción Número 1 de León incoa diligencias previas para investigar si se han cometido los delitos denunciados el 13 de enero de 2022. Dichas diligencias siguen en tramitación. En la fecha de redacción de este documento, el sujeto con apellido de rancio abolengo ha finalizado la obra, ha ocupado el terreno propiedad de doña Sandra, ha plantado sobre el mismo especies vegetales y explanado una franja de la parcela. Por su parte, el Ayuntamiento de Chozas de Abajo no ha realizado ninguna actuación tendente a paralizar la obra o a restaurar la legalidad urbanística infringida y mantiene una actitud totalmente pasiva.

En fin… es una pena que un apellido tan Ilustre se vea involucrado en una usurpación por el empeño de uno de los miembros, que se ha escudado en un error catastral, en su apellido, y en la lentitud de la justicia. Comentarios Ingrid 20/jul/22 14:39 h. Soy la mujer del susodicho A Parte De no comtrarrestar información Tengo todos los papeles en regla Etc etc etc Me Parece discriminatorio Que solo cite el apellido de mi marido Y no Cita a mis ancestros Igualmente de rancio abolengo con grandeza de España Hahahhaahahha Es discrimiacion de género Ingrid 20/jul/22 14:38 h. Soy la mujer del susodicho A Parte De no comtrarrestar información Tengo todos los papeles en regla Etc etc etc Me Parece discriminatorio Que solo cite el apellido de mi marido Y no Cita a mis ancestros Igualmente de rancio abolengo con grandeza de España Hahahhaahahha Es discrimiacion de género Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuando en tu vida se cruza un apellido de rancio abolengo ¡Qué pena que en pleno siglo XXI impresionen de este modo los apellidos ilustres a ciertas personas que ostentan cargos públicos! Hágase Justicia. Que impere la paz Dolor e indignación por el sangriento acontecimiento ocurrido en Peal de Becerro La torre de Babel del PSOE comienza a desmoronarse Pedro Sánchez ha iniciado su particular purga de estorbos para su reelección Blancos días y negras noches de ajedrez Un juego con dieciséis siglos de historia hoy tiene un número de variantes que supera a la cantidad de estrellas en la galaxia Veleidades veraniegas Las grandes movidas no suplantan las mejores sensaciones