Valoración sobre los movimientos del euro y deuda ante la próxima reunión del Banco Central Europeo Análisis de Pablo Gil, estratega jefe de XTB Redacción

miércoles, 20 de julio de 2022, 09:29 h (CET) "A las puertas de la reunión del BCE, donde se llevará a cabo la primera subida de tasas de interés tras más de una década con los tipos en mínimos históricos, la situación política en Italia tiene muy preocupados a los inversores. No debemos olvidar que Italia es la tercera economía más importante de la zona Euro, y que en 2011 fue una de las víctimas de la crisis periférica que desató el default de Grecia. Acometer un cambio de política monetaria cuando se prevé una fuerte desaceleración económica para los próximos trimestres es siempre complicado. Hacerlo cuando además debes preocuparte de que no se disparen las primas de riesgo de Italia y España complica aún más las cosas. Pero si a eso le añades una pérdida de confianza en el Euro, que encarece notablemente nuestras importaciones de petróleo y gas en un entorno de crisis energética sin precedentes en Europa y con la inflación en máximos de cuatro décadas, entonces descubres que estás caminando por la cuerda floja, y que el riesgo de accidente es inmenso".

"Por desgracia, el futuro del Euro parece estar enfrentado con la evolución de las primas de riesgo, es decir, que si el BCE pretende devolver la confianza a su moneda, deberá mostrar determinación subiendo las tasas de interés a un ritmo más enérgico, pero eso provocará mayor inestabilidad en la deuda periférica. Si el BCE opta por subidas del 0.25% durante las próximas reuniones dudo mucho que veamos al EURUSD por encima de 1.04 a medio plazo, pero a cambio, será más sencillo mantener a raya el desorden en el mercado europeo de deuda. Si por el contrario Lagarde se decanta por subir las tasas a ritmo de 0.50% es probable que el euro vuelva a cotas de 1.07-1.08 pero a expensas de una nueva crisis periférica liderada por Italia, cuyo alcance dependerá de la "herramienta anti fragmentación" que esperamos que presente el BCE en su próxima reunión".

