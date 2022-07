​Cinco cortes cortos para sobrellevar la ola de calor Cabello. Tendencias de verano Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de julio de 2022, 11:24 h (CET) Sufrimos un calor asfixiante con temperaturas altísimas en algunos pueblos y ciudades. Para combatirlo en la calle, poco podemos hacer más allá de tirar de abánico, vestir con menos ropa y llevar siempre una botellita de agua fría en el bolso, aunque también puede ayudarnos un cambio de look y decirle adiós a la coleta. Cinco profesionales de la peluquería como Jessica Martín, Paul Tudor, César Parra, Esther González y David Lesur, nos acercan cinco de los cortes más fresquitos que podemos llevar estos días para afrontar mejor esta implacable canícula estival.





1/ Pixie: Se trata de un garçon que lo mismo nos queda estupendo con un tupé más pronunciado arriba o transformándolo en un boyish dejando los contornos más largos. En definitiva, uno de los estilos más copiados e icónicos de cuántos existen: “Además se adapta a todo tipo de caras, aunque mejor en mujeres de cuello largo y baja estatura, o de rostro redondo si se tiene volumen en la parte posterior. Para mantenerlo perfecto, habría que pasarse por la peluquería entre cuatro y seis semanas máximo. Lo mejor, peinarlo con una jalea corporizante en cabellos finos y para cabellos más fuertes una leche (lait) de peinado, que fijamos luego con cera o laca” – comenta Paul Tudor, del salón David Künzle Fuencarral.

Ideal para caras redondas, ovaladas y cuadradas, es perfecto además con todo tipo de tonos, muy fresco y sumamente moldeable, da igual como lo peines. También es fácil de estilizar, basta con aplicar una crema sin secado en el cabello húmedo y listo, o tratarlo con otros productos tipo gel o mascarillas para conseguir efectos varios: “O puedes jugar con la longitud de tu flequillo y darle formas atrevidas y asimétricas que le añadan originalidad y un cierto aire cool a tu estilo. Eso sí, que no te lo corten demasiado porque tendrás un problema a la hora de manejarlo” – aconseja David Lesur, director de formación de los salones David Künzle.



2/ Buzz: No puede faltar el buzz o corte militar de toda la vida, desde luego que es de los más frescos y sobre todo manejables, tanto para ellos como para ellas: “Es más habitual en los hombres que en las mujeres, especialmente en chicos de entre 18-35 años. Se realiza con maquinilla y queda mejor en hombres y mujeres que tengan el cabello más grueso y con cara cuadrada o en forma de diamante” – nos cuenta César Parra, director de la exclusiva barbería Homine Madrid en pleno barrio de Salamanca.

3/ Airy Bob: Hablamos de un bob diseñado para melenas finas, rubias y rostros también finos: “Realizamos el corte y efecto de volumen mediante capas invisibles y prácticamente imperceptibles. Son capas muy finas desde la raíz, entremezclando mechones de cabellos largos y cortos sin que apenas sean visibles. El corte transmite la sensación de una estructura más definida y con mayor densidad, a la vez que con mucho movimiento. Para finalizar, solamente debemos utilizar un cepillo redondo muy grueso y peinar el cabello en sentido contrario al nacimiento del pelo, momento en que el efecto de volumen será inmediato” - explica Esther González, directora de los salones Menta Beauty Place en Madrid.

4/ Blunt: Este corte es perfecto si queremos afilar una cara ovalada pero también para mujeres de rasgos más marcados y duros si lo dejas más largo. Es muy femenino, ideal para cabellos finos y lisos porque les aporta volumen. En un rostro redondo, cuadrado o alargado, se ve igualmente bien ya sea en corto, largo, desfilado, degradado, con flequillo recto o largo y en diagonal, con o sin raya. Y resalta el cuello notablemente: “Es un corte que favorece todo tipo de rostros y cabellos, desde finos a gruesos, lisos, rizados… no deja de ser el carré de toda la vida dos centímetros por debajo de la mandíbula, sin capas pero con las puntas desfiladas, que queda muy bien con navaja siempre que se pueda, pero no si se tiene un pelo rizado o fosco” – comenta David Lesur, de los salones David Künzle.



5/ Undercut: Sumamente favorecedor, queda bien en cualquier tipo de rostro masculino, de hecho existen varias opciones para llevarlo: “Consiste en lucir el pelo muy corto en los laterales de la cabeza, desde abajo hasta la zona de las sienes, y más largo en la parte de la coronilla. Su técnica es sencilla: consiste en ir afeitando la parte inferior de la cabeza de abajo hacia arriba, que contrastará con la parte superior” – nos explica Jessica Martín, estilista del salón Menta Beauty Place de la calle Francisco Silvela, 37 en Madrid. Es un corte muy versátil que es posible adaptarlo a todas las edades y tipo de cabello, no importa si este es liso, rizado u ondulado: “Aunque debemos evitarlo en hombres con cabello fino o problemas de calvicie, sería mejor que se decantaran en ese caso por otra opción, ya que tener volumen en la parte de la coronilla es primordial en un undercut” – matiza Jessica. Fieles al undercut son o han sido entre otros David Beckham, Brad Pitt, Adam Levine, Jake Gyllenhaal, Colin Farrell o el actor y modelo turco Can Yaman. Una barbería donde atreverse con él: Homine Madrid en la calle Gurtubay, 3, entre Lagasca y Velázquez. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cinco cortes cortos para sobrellevar la ola de calor Cabello. Tendencias de verano Cinco razones para pasarse al maquillaje vegano No sólo evita ingredientes cuestionables, también salva vidas, sus productos contienen más nutrientes y sus envases son respetuosos con el planeta Foilyage, las mechas que imitan el efecto de los rayos de sol Tendencias para el cabello este verano ​Los hombres también se apuntan a las pedicuras de verano El uso de sandalias es unisex y los problemas que sufren en los pies son idénticos a los que padecen las mujeres Cómo proteger nuestra piel y cabello del sol Hidratación por medio de la cosmética y plan de choque capilar