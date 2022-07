​Otro día más en el Ministerio de Superioridad Conversación Ángel Pontones Moreno

lunes, 18 de julio de 2022, 09:35 h (CET) Ministerio de Superioridad, 11:15 a.m de cualquier día:





-¿Entonces yo soy no binario? -Eso es. Y yo máximo común divisor. Me gustan las disensiones. -Pues yo soy integral. De masa madre. -Yo derivado pero no del cerdo. No como carne. -Yo limitado hasta el infinito. -Yo exponencial. Cuando me pongo a exponer no paro. -Yo soy una ecuación. Y cumplo segundo grado por no saber despejar incógnitas. -Pues soy la raíz cúbica de alguien que aún no conozco. -¿Y para que nos hemos reunido aquí? -No lo sé. ¿Había que averiguar el área de algo, no? -¿Para recalificarlo? -Ni idea, El orden del día parece un Teorema. -Ya me acuerdo. Yo soy número Complejo. O Primo. -Entonces eres opresor. Ya tenemos algo.

