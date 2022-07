Los renglones torcidos de Webb Conversación entre un telescopio y el universo Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

jueves, 14 de julio de 2022, 09:49 h (CET) -Buenos días, soy el telescopio WEBB.

-Y yo el origen del universo. En que puedo ayudarle?

-Solo curioseaba. No pensaba comprar nada.

-Hace bien. Las primeras Rebajas no llegarán hasta dentro de 7000 millones de años.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.