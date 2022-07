​El 22,3% de los españoles presenta molestias auditivas durante los meses de verano El 23,1% de adultos españoles ha sufrido otitis externa después de haber nadado, según un estudio Redacción

miércoles, 13 de julio de 2022, 11:07 h (CET)

Audika España, líder mundial en el sector de la salud auditiva, ha realizado un estudio interno entre sus pacientes con el objetivo de conocer su situación auditiva en los meses de verano. Así, los cambios de presión, el tiempo de baño y las corrientes de aire, entre otros factores, hacen que el 22,3% de los españoles presente molestias auditivas durante estos tres meses.



El verano es época de estar al aire libre, ir a conciertos, nadar en la piscina, la playa, viajar en avión o disfrutar de otras actividades que pueden causar problema de audición, por ello, es importante prestar atención a nuestros oídos y conocer cuáles son los hábitos que debemos mantener durante esta temporada.

La principal molestia auditiva se debe a la entrada de agua en los oídos. La concienciación sobre la salud auditiva está siendo un aliado en la lucha contra este tipo de afecciones, así el 21,4% de los encuestados destaca haber puesto remedio a las pérdidas auditivas en los últimos años utilizando tapones y/o bandas de neopreno antes de sumergirse.

Por ello, desde Audika consideran clave seguir informando a todas las personas, con independencia de su edad, sobre el correcto cuidado de los oídos, así como de su higiene. En ese sentido, el estudio prueba que hay mayor concienciación. El 70,3% de los encuestados afirma saber identificar todas las actividades que en verano ponen en riesgo su salud auditiva. Estos riesgos se encuentran principalmente en los cambios de presión durante los viajes en avión, las corrientes de aire, los cambios de temperatura derivados de los chapuzones y los impactos al saltar al agua, especialmente en piscinas y zonas portuarias.

La salud auditiva es un aspecto que debe preocupar en cualquier edad y momento ya que, de no ser tratada a tiempo, podría tener un efecto irreversible en las personas. La educación auditiva que desde los centros de Audika se realiza, así como con los profesionales médicos evitará que se implementen técnicas no adecuadas para su cuidado.

Ana Soto, Técnico Superior en Audiología Protésica de Audika España, señala que “es curioso conocer cómo las personas sacan el agua de sus oídos ya que detectamos un gran desconocimiento ante la importancia de este gesto y su repercusión en la salud. Y es que, tal y como hemos visto en este estudio, el 40,6% de los encuestados utiliza una toalla, mientras que el 16,2% lo hace utilizando bastoncillos o el 6,1% que lo hace con ayuda de una gasa. Y el 1,3% lo hace con unas gotas específicas para los oídos”. A lo que añadía que “estos datos son la prueba de que en nuestro sector tenemos mucho trabajo por delante y debemos seguir recordando la importancia de este sentido para nuestra vida”.

Además, es imprescindible señalar que el 23,1% de adultos españoles ha sufrido otitis externa después de haber nadado, así como el 5,7% de sus hijos y/o nietos en edades tempranas. No obstante, hay que recordar que los niños al tener sus trompas de Eustaquio más cortas y horizontales, sobre todo a partir de los 4-5 años hasta la preadolescencia 11-12 años, son más propensos a que quede agua atrapada y provocar estas infecciones, comenta Ana Soto.

Por tanto, este verano Audika recuerda a todas las personas que cuiden de su salud auditiva y la de los suyos. Ante cualquier molestia auditiva, recomiendan acudir a su médico o a un profesional experto en salud auditiva para tratar el problema y prevenir mayores problemas en un futuro.

