​Conviviremos con los animales hasta el final de los tiempos Los animales no irán al infierno Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 13 de julio de 2022, 08:48 h (CET) Mis amigos no descansarán hasta que España sea reconocida como un país amante de los animales. Montse, Antía y Pedro, dueños del Cat Café en A Coruña, piensan que todos los gatos deben tener casa, pero los que no, deben seguir el ejemplo de una amiga anónima que nos proponen para entrevistar y que acordaron llamar, Mechita de Luz 77.



Dice Mechita: -Desde pequeña he visto alimentar gatos en casa y luego busqué la forma de alimentarles en la calle. Pues cuando todos reposan, hay amigos que reparten comida a gatos callejeros. Yo, deseo cambiar la mentalidad de la gente y autoridades, porque los animales también comen y tienen necesidades.

Vegetariana, por supuesto, Mechita de Luz 77, se define como una mujer moderna, atrevida, defensora de los seres indefensos y con fuerza para intentar cambiar ciertas mentalidades. Valiente y tenaz. Lucha por este país y por ello quiere que se amen a los animales. Es el principio del triunfo. Mechita es además cliente del Cat Café.

¿Desde cuándo se ha involucrado tanto con los animales? Nací con gatos en casa, el primero era uno negrito (Bombay) y luego vino otro blanco con la punta de la cola de tres colores (Michiño). Desde pequeña he visto en casa alimentar a los gatos y cuando les empecé a ver en la calle delgados, sabía que también tenían esa necesidad. Pero nadie se detenía e incluso se reían. Un horror. Alguien tenía que cubrirla. Alguien con corazón o que comenzase a tenerlo a partir de ese momento.

¿Cómo colabora actualmente? Hago envíos mensuales de pienso a gente que reparte de comer a animales callejeros, y yo misma, en mi bicicleta hago un recorrido día sí, día no para rellenar los cacharros de comida de los gatos callejeros de mi entorno. Los cacharros de plástico están escondidos entre ramas y hojas y protegidos de las lluvias.

Todo lo tengo muy pensado. Todo limpio para evitar reclamaciones. Todo perfecto y va muy bien. La gente se sensibiliza y aprende. También todo pactado con las personas que nos prestan sus terrenos o casas abandonadas, para cumplir tal labor.

¿Le han llamado la atención alguna vez? Claro y me querían sacar fotos para denunciarme, entonces yo les respondía que antes de la foto me dejaran poner guapa, porque luego también iba a tener mucho que decir. Vaya, vaya que sí. Mismo a los Medios, elementos posibles para potenciar el cambio. Os invito a ayudar.

Otras veces recibí fuertes amenazas de otro tipo, como que me iban a dañar el coche. Pero nunca pasó nada y ahora ya están bastante acostumbrados porque también ven que al castrar los gatos no se reprodujeron y están sanos y todo está muy limpio. Muy organizado.

¿Qué le diría al Gobierno sobre los animales de la calle? Que comen, beben, duermen y sienten. Que nos necesitan. Que debemos adoptarlos y cuidarlos hasta la vejez. Que alimentarlos debía ser función del Estado, y que si no lo hacen que nos dejen a los particulares apoyándonos con leyes. Ya nosotros ponemos de nuestro tiempo, salario y amor.

¿Conoce más gente que haga lo mismo? Afortunadamente sí. Somos una manada de gente, suficiente para que en la zona no pasen hambre ni padezcan por enfermedades. Me siento muy contenta por ello. Cuántos más seamos, más fuerza haremos y menos fuerza tendrán ellos, los que nos contradicen. Menos nos atacarán los malnacidos ignorantes de las necesidades de los seres vivos. Además sé que hay gente deseando a mares ayudar más a los animales. La unión hace la fuerza y cuando denuncian a alguien que es alimentador callejero, ahí nos juntamos para hacer presión. Y siempre hemos vencido.

¿Hay algo más que quiera decir? Sí. Es importante la castración de los animales callejeros. Y en su defecto, las pastillas anticonceptivas. No se ama demasiado a los animales en este país, tristemente. No debe ampliarse entonces el número de habitantes en las colonias. Y desde aquí hago una invitación a que seamos más los que alimentamos a los animales en las calles españolas.

¿Qué opina del Cat Café? Conozco sus dueños y aman a los gatos. Hace falta más gente como ellos y más adoptantes legales y comprometidos. Sus gatos son mansos y limpios. Además de preciosos, no sé de dónde los sacan para ser tan guapos.

Los dueños del Cat Café, nos presentaron a Mechita de Luz 77, como mejor modo de cubrir una entrevista animalista, decirles que tienen aproximadamente siempre sobre doce gatos en el Cat Café para adoptar, en estos momentos están Boss y Leslie, que los recomiendo mucho. Charlie, Luna, Bruja, Simba, Alma, Toni, Demi, Seven, Cali, Kim, Hobbie, Delta, Jordan, René, también están allí y decir que cada cual más bonito que el otro.

Los gatos mayores se van castrados y con Microchip y los pequeños con compromiso de castración porque como comenta Pedro, es importante que no haya reproducciones que no tengan un futuro cierto.

En la barra del bar en el Cat Café siempre te encontrarás a un camarero/a sonriente y cuyos cafés tienen espuma y un dibujo de gato. Ahora están vendiendo unas hermosas camisetas de muy buena calidad a 10€ y con su compra ayudas a La Protectora La Perla, que es independiente y por ello no recibe ninguna subvención de Organismos Públicos.

Para ayudar y seguir ayudando, también piden desde el Cat Café la colaboración ciudadana, bien sean donaciones de arenas de gato o pienso, pues tienen muchos animales y las bocas piden comer. Las personas que quieran un gato simpático y sociable, nos comenta Antía, que vengan al Cat Café, pero que sepan que les haremos un seguimiento. Que les preguntaremos como va el animal en su nueva casa y que siempre estaremos dispuestos a recogerlos si están descontentos con ellos. Montse, desearía dedicarse sólo al mundo de las adopciones, pero estamos en un país, que como dice mi amiga asturiana de La Protectora La Xana, aún no sabe bien el valor de los peluditos. Por eso, Montse es un modelo a seguir, para hacer de toda España un país animalista. Recomiendan los tres, al igual que el hermano de Antía, animales en casa, pues son terapéuticos, son amigos y son familia. Y yo si estoy escribiendo estas letras, no es por nada. Es porque lo mío también es de ellos, desde lo material a lo inmaterial.

Las leyes, dice Montse, deben servir para acabar con los abandonos y el maltrato. Un empuje debe dar el Gobierno al cambio, porque la lucha de algunos como la nuestra, o algunas familias, se hace dura y muy cuesta arriba.

En las fotos: Margarita, Pedro, Yiyi y Pepito.

