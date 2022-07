La pirámide invertida Si entre abortos y fallecimientos perdemos más vidas que las que recuperamos, llegará el momento en el que la situación se hará insostenible Manuel Villegas

miércoles, 13 de julio de 2022, 08:35 h (CET) Que la civilización occidental camina hacia su destrucción, es un axioma, y como tal, no necesita demostración. Sólo basta comprobar las edades de los países más significativos, para comprobar que estamos en vías de que el número de defunciones supere al de nacimientos. Sin embargo, antes, deseo hacer hincapié en los datos que nos proporcionan las estadísticas de los países más representativos de Europa. Para ello basta que prestemos nuestra atención al siguiente cuadro:

PAÍSES FECHA 0-14 AÑOS 15-64 AÑOS +64 AÑOS España 2021 13,97% 65,94% 20,09% Alemania 2019 13,70% 64,65% 21,75% Reino Unido 2018 17,92% 63,67% 18,41% Francia 2019 17,84% 61,58% 20,36 Italia 2019 12,96% 63,61% 23,24 Dediquemos nuestra observación a la situación de España. Según ésta la cantidad de habitantes en edad de trabajar representa un 65,94%, pero si tenemos en cuenta que solo se está permitido a partir de los 16 años, el porcentaje queda bastante reducido. Si a esto le unimos que el número de nacimientos es inferior al de defunciones, ya que en 2021, según el INE, nacieron 336.811 personas y fallecieron 450.687, el saldo negativo es de 113.023, con lo que la población española disminuyó en esa cantidad. A esta cuantía negativa hemos de añadirle los 88.000 abortos declarados durante el año 2021 (los clandestinos se desconocen, pero, a no dudar, que aumentarán esta cifra), el total de vidas perdidas es de 201.023. Ante esta situación solo me queda considerar que estamos abocados a la ruina total. Me explico, si aumenta el número de personas que cobran prestaciones por jubilación y disminuye el de trabajadores que pueden, con sus aportaciones, subvenir a esa necesidad, nos encontraremos con que llegará un momento en el que, simplemente por crecimiento vegetativo, no se podrá hacer frente al pago de las pensiones, con la consiguiente ruina de las arcas públicas. Solución para evitar ese problema aumentar los impuestos, no sólo de los que trabajan, sino también de los que reciben pensiones con el consiguiente empobrecimiento de los ciudadanos Mejor sería eliminar la permisión del aborto y fomentar la natalidad, ya que en ello nos va la supervivencia. Como reza el dicho popular, son habas contadas, si entre abortos y fallecimientos, perdemos más vidas que las que recuperamos, llegará el momento en el que la situación se hará insostenible.

