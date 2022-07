​Los Puma de M-Sport Ford, listos para Estonia La acción decisiva comenzará el viernes 15 de julio, cuando los equipos se dirijan a los tramos de tierra rápida Redacción

Tras un agotador Safari Rally Kenya, el M-Sport Ford World Rally Team se prepara para volver a la acción en el Rally Estonia de esta semana (14 al 17 de julio) presentando una sólida alineación de cuatro Ford Puma Hybrid Rally1.



M-Sport recorrerá las rápidas especiales del Rally Estonia a partir del próximo jueves 14, día en que se correrá la súper especial, ya de noche, en la ciudad de Tartu. Como ya es norma en los rallyes mundialistas, la acción decisiva comenzará el viernes 15, cuando los equipos se dirijan a los tramos de tierra rápida de Estonia, plagada de innumerables saltos y crestas.

M-Sport Ford WRT participará en este rally con cuatro tripulaciones al volante de sendos Puma Hybrid Rally1. Las cuatro compitieron en esta misma prueba del año pasado, por lo que su experiencia será importante y además reforzada por un ensayo exhaustivo previo al evento realizado en áreas próximas al escenario de las operaciones.

El piloto líder del M-Sport Ford, Craig Breen, regresa al Rally Estonia con dos podios previos logrados en los años en que se ha disputado como carrera mundialista, 2º en 2020 y 2021. El irlandés cuenta con un importante conocimiento de las pistas, ya que ha competido en el rally estonio cuatro veces antes de que la prueba se uniera al WRC.

Pierre-Louis Loubet regresa a M-Sport para su cuarta participación en el WRC pilotando un Ford Puma Hybrid Rally1, con su posición reforzada por su destacada actuación en Cerdeña, donde terminó 4º tras una larga batalla por el podio durante todo el fin de semana.

Gus Greensmith ha competido previamente dos veces en esta prueba y además tiene un ritmo probado en tierra rápida, con la clara intención de sacudirse los recientes contratiempos. Greensmith comenzó bien el rally de 2021, ocupando el 5º lugar en la general en las primeras especiales, objetivo que quiere concretar al final del rally de este año.

Adrien Fourmaux, que participa por primera vez en el evento con maquinaria WRC de alto nivel, está animado con el reciente ritmo esgrimido en Kenya, donde ganó una especial y logró puntos en la Power Stage, un excelente prolegómeno para enfrentarse a la tierra de Estonia. Sus actuaciones en WRC2 en años anteriores han sido sólidas, logrando un podio en 2020. Su conocimiento del terreno le ayudará en su transición a las velocidades más altas que ofrece el Puma Hybrid Rally1.

Por otro lado, Jari Huttunen regresa al Fiesta Rally2 para competir en WRC2 e intentar volver al podio como materializó en Cerdeña. La aparición de Huttunen en Estonia será la anterior a su participación –recientemente anunciada– con un Ford Puma Hybrid Rally1 en el Rally Finlandia de agosto. Además, el Rally Estonia marca la cuarta y penúltima ronda del Campeonato FIA Junior WRC, en el que seis coches Fiesta Rally3 fabricados por M-Sport Polonia lucharán para lograr la victoria, con sólo 11 puntos entre las posiciones del podio.

Rich Millener, director del equipo: “Kenya fue una prueba difícil, eso quedó claro, pero mostramos una gran velocidad aunque desafortunadamente no obtuvimos los resultados que todos esperábamos. Ahora pasamos a un rally casi opuesto, un evento muy rápido con grandes saltos. Todos los equipos han realizado un muy buen test antes del evento para prepararnos de cara a las especiales de tan alta velocidad con que se encontrarán. He recibido muchos comentarios positivos sobre el Puma en el test que hemos realizado, así que espero un buen papel durante el fin de semana. Estonia también es un gran evento con una gran cantidad de fans, informados y apasionados, por lo que también será genial para ellos ver en directo a estos nuevos y emocionantes coches Rally1”.

Craig Breen: "Obviamente estoy deseando correr en Estonia, es un rally que nos ha ido bien en el pasado, logrando el podio un par de veces. Los últimos dos años, como parte del campeonato mundial, también logramos traer a casa dos podios más. Honestamente, estoy impaciente, viene ahora una serie de tres rallies con los que estoy muy familiarizado y cómodo. ¡Son todo lo contrario a los últimos que hemos hecho! No me siento extraño corriendo en Estonia, sé de qué se trata. La semana pasada realizamos un muy buen test, el coche fue muy bien y me sentí muy cómodo desde el principio, así que estoy deseando que llegue la prueba. Los tramos se ven geniales, exigen altas velocidades, con grandes saltos y fuertes rasantes".

