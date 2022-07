Vermiduero, empresa ganadora del programa de aceleración mentorDay Nazareth Aparicio de Vermiduero, seduce a los miembros del jurado de mentorDay como mejor proyecto, superando a las 147 empresas inscritas Redacción

martes, 12 de julio de 2022, 10:21 h (CET) ● Concluye la edición número 74 del programa, acumulando más de 800 horas de trabajo con 60 expertos y mentores voluntarios en 12 talleres. ● El investday contó con la presencia de los inversores más activos del ecosistema: BDKapital, Tartessos Ventures, Archipiélago Next y Business Angels. ● Los emprendedores que más han impulsado sus empresas durante el programa, recibirán acreditación por blockchain que les facilitará acceso a 118 premios de más 175.000 euros y acompañamiento de un mentor durante un año. ● mentorDay incorpora al Networking traducción y subtítulos simultáneos para hacer más accesible la participación a emprendedores con dificultades auditivas y con idiomas diferentes.



La aceleradora mentorDay celebra la finalización de su 74 Edición, eligiendo como ganadora a Nazareth Aparicio Principal Chief Executive Officer en de Vermiduero, una empresa burgalesa fabricante de productos ecológicos basados en el humus de lombriz.

La ganadora de este Programa, que consiguió convencer al jurado invitado al evento de Networking y ganar las rondas eliminatorias del Pich Combat, quiere “posicionar su empresa como una empresa de referencia a nivel nacional en la elaboración de abonos ecológicos innovadores”. Su compromiso es ayudar a transformar la agricultura tradicional hacia enfoques más sostenibles, desarrollando soluciones naturales de fertilización para todos los cultivos.

Asimismo, el premio al proyecto más invertible recayó en Alberto Iglesias Muñoz Co-founder y CEO de la Startup Valenciana Syndeno, una empresa 100% especializada en la integración de datos con la misión de hacer accesible al mayor número de empresas las mejores innovaciones de software para la comunicación de datos.

La elección del proyecto ganador tuvo lugar en el Networking que la aceleradora celebra cada mes a nivel internacional, durante el cual se presentaron diferentes startups integrantes en el programa. Además los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a las ponencias que los responsables de Proexca, Senén Porcar, Integral WorkSpace y Enviroo mantuvieron en sus salas virtuales.

Cabe destacar que en esta edición y por primera vez, la sesión se llevó a cabo ofreciendo a los asistentes traducción y subtítulos en tiempo real, lo que facilitó la participación de emprendedores con discapacidad auditiva y el contacto de emprendedores de diferentes países.

Una edición que ha contado con 147 inscritos provenientes de 21 países, de los que han sido activadas 57 empresas, que han participado en 12 Webinar y han obtenido feedback de 60 expertos, manteniendo 675 reuniones. Durante este programa más de 50 emprendedores han trabajado con 61 TIPS, han resuelto 62 Quizz y han completado una media de 41 tareas.

Durante las 3 semanas que dura el programa, las empresas aceleradas siguieron la metodología de trabajo adecuada a sus necesidades y disfrutaron de encuentros con personas relevantes dentro del ecosistema emprendedor.

La ganadora y emprendedores en las posiciones más altas en el ranking, completarán su paso por el programa con el acompañamiento de un/a mentor/a y además se podrá beneficiar de los 118 premios que las empresas colaboradoras de mentorDay ofrecen al ecosistema emprendedor.

El Programa es una oportunidad para que las empresas puedan encontrar soluciones de la mano de mentores y expertos claves en el ecosistema, que les aporten valor y les permita generar impacto: Desarrolladores, Mentor Tips, Mentor Vende, Mentor Financia, Mentor Coinvierte y Jurado Permanece abierta la convocatoria del próximo Programa organizado por Proexcay mentorDay, “Acelera Internacionaliza Mujeres” , que está dirigido a ayudar a mujeres emprendedoras a internacionalizar sus empresas y que tendrá lugar del22 de agosto al 9 de septiembre, invitando a todas las emprendedoras a la sesión explicativa del programa eljueves 18 de agosto. El plazo para aquellas empresas que quieran participar se cierra 3 de agosto (Inscripción).

La Asociación quiere transmitir a todos los participantes su enhorabuena por su entusiasmo y trabajo, y anima a los emprendedores a participar en las siguientes ediciones que se realizan cada mes en convocatoria abierta, a nivel internacional en modalidad on line y ofrecido gratuitamente.

Aceleradora de impacto mentorDay

MentorDay es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, en la que colaboran como voluntarios más de 850 profesionales de empresas y organismos públicos que ayudan gratuitamente a emprendedores a potenciar sus competencias y habilidades para ayudarles a lanzar sus negocios y que puedan crear empleo de calidad en cada región.

mentorDay ayuda a emprendedores de LATAM y África a través de acuerdos de colaboración con socios locales. En cada región selecciona organismos que trabajen con emprendedores para complementar sus ayudas.

