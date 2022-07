​La oscuridad se hace eterna Lo bueno si breve... Carmen Muñoz

martes, 12 de julio de 2022, 10:02 h (CET) Casi dos meses y medio (finales de abril) lleva una gran parte de la avda. San José de Calasanz a oscuras y sin visión de arreglo prontamente. El Ayuntamiento en su departamento correspondiente ha estado desde el primer momento enterado del problema y los encargados, dependiendo del puesto que desempeñan, iban dando una versión u otra para solucionar el apagón, según he contado en un artículo anterior.

Llegando al superior, me confiesa que el ayuntamiento no tiene personal cualificado para solucionar un problema ocasionado por Endesa y que ya estaban firmados los documentos con una empresa para su pronta ejecución.



Los tiempos de los funcionarios públicos evidentemente varían con los que tenemos el resto de los ciudadanos, cuando decimos inmediato, es ya, cuando pronto, una semana, como mucho 10 días, para ellos tanto uno como otro son sine die.

Cuando se tiene el trabajo de gestionar, el buen hacer se demuestra cuando surgen los problemas y se saben resolver con prontitud, haciendo lo que haga falta para solucionarlos. Las excusas son el germen de lo que se va a cosechar posteriormente. Cuando el devenir fluye de manera simple, puede gestionar cualquiera, por ello deben ocupar algunos cargos personas con experiencia profesional y responsabilidad, ya que de su gestión dependen el bienestar de no pocas familias.

Como entre el Ayuntamiento y Endesa nos tienen fritos, nunca mejor dicho, aquí dejo este entretenimiento versificado.

Con cuarenta grados a la sombra / y las neuronas medio derretidas, / no sé si saldrán varias verdades / o una confusión de algarabía./ Más de dos meses llevo a oscuras/ palpando por doquier todas las puertas,/ pues en la calle yacen casi muertas / la luz de las farolas en las alturas./ Sabiendo los ediles el problemas,/ concejal, director y funcionarios,/ a los bolos juegan sus contrarios / esquivando la pelota en sus temas./ Ciudadanos indefensos y paganos / sufrimos las insidias cada día,/ maldito proceder tan mal calvario / que pagando los impuestos a porfía /nos hacen tragar sapos a diario.

Esta vez voy a ser breve, la verdad es todo ello muy cansino y con sofocarse solo se consigue más calor, y ya tenemos demasiado. Deseo a los lectores pasen un feliz verano y a poder ser, con luz en sus calles y con menos grados de temperatura. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La oscuridad se hace eterna Lo bueno si breve... El demonio está presente en nuestro mundo Muchos no creen en Dios que busca nuestro bien y tampoco creen en el demonio que busca nuestra perdición El gobierno totalitario de España Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Ucrania como pretexto Venancio Rodríguez Sanz La objeción de conciencia José Morales Martín