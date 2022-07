La OTAN, ¿es de verdad un “instrumento para la paz”? ¡Vaya modelo de valores y democracia que pretenden construir! Luis Ángel Aguilar

lunes, 11 de julio de 2022, 09:01 h (CET) Las Comunidades Cristianas Populares de España, tras la Cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, con la incertidumbre y preocupación que sus resultados implican para el devenir de la humanidad, queremos expresar las siguientes reflexiones y denuncias:



Unos acuerdos que no se votaron

Si examinamos los acuerdos de la OTAN, acuerdos que se excluían expresamente en el penoso referéndum del “OTAN de entrada NO”, observaremos atónitos, algunos de los másimportantes como: el exacerbado aumento del gasto militar, el descomunal aumento y despliegue decontingentes de batallones de combate, elincrementar la presencia militar de EEUU en 6 países europeos, entre ellos España, la utilización deCeuta y Melilla en caso de “necesidad”, elaumentar en 20.000 millones de € el gasto común de la OTAN, el mandar más dinero y armamentopesado para Ucrania o el “control de la información en tiempos de conflictos”, como si ya no estuviesecontrolada en la realidad diaria. En suma, hay dinero para matar, pero no para comer.

Stoltenberg

El secretario general de la OTAN, afirmasin ningún pudor que lo que “se busca es que nuestra Alianza continúe preservando la paz, evitando conflictos y protegiendo anuestra gente y a nuestros valores”. Y lo dice a sabiendas que la OTAN es un instrumento de la políticaexterior de EEUU y de provocar guerras, siendo este un país altamente belicoso, como lodemuestran sus sangrientas invasiones en Vietnam, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen…y conociendo que noexiste, ni un sólo país latinoamericano que, siguiendo la política Monroe, no haya sido invadido por Estados Unidos en los últimos 150 años.

Hablar de paz, como un objetivo de la OTAN,representa un insulto a la inteligencia y a la Verdad. Creeremos en esos valores que promulga Stoltenberg, cuando EEUU convierta sus más de 800 bases militares repartidas por elmundo, en centros de alimentación, concordia y referentes por la paz. Auto adornarse también, como una Organización que evita los conflictos, representa una gran falacia. Rusia nunca habría invadido Ucrania, si Estados Unidos no hubiese propiciado el golpe de Estado en 2014 o, simplemente si la OTAN o EEUU hubiesen exigido que se cumpliesen los acuerdos de Misnk, pero el objetivo no significaba conseguir la paz entre Rusia y Ucrania, sino “provocar esta guerra de intereses geopolíticos”. Un jefe de Estado llegó a pronunciar: “La OTAN está ladrando a las puertas de Rusia”. Por eso, se puede afirmar, que tanto la OTAN como Estados Unidos, no se caracterizan por ser estandartes de la Paz y la resolución de Conflictos. Más más bien todo lo contrario.

Bergoglio

Por otro lado, el Papa Francisco, involucrándose definiéndose valiente y responsablemente en el conflicto y con la idea de solucionarlo afirmó: “La invasión de Ucrania por parte de Rusia quizá dealguna manera, fue provocada o no evitada”, añadiendo: “No vemos todo el drama que hay detrásde esta guerra. Veo un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero básicamente esto es loque está en juego”. Como siempre, fue muy cuestionado por el pensamiento único y parte de supropia jerarquía. Y es que luchar por la Verdad y la lucidez humana, hoy tiene su precio.

Biden

Un Joe Biden, engrandecido, proclamaba: “Un ataque contra uno es un ataque contra todos”. ¡Cuántas veces el mundo entero podría haber expresado esa frase contra su propio país! El victimario convertido en víctima. Ahora se trata de señalar a los enemigos del Mundo y consideran a Rusia como “la más significativa y directa amenaza” y a China, como “un desafío sistémico” declarándolos países “peligrosos” y metiendo en el saco, de camino, a Irán, Venezuela, Cuba… ¿Desde cuándo Venezuela o Cuba son países peligrosos para la humanidad?... Si con las sanciones unilaterales e inhumanas de los EEUU, en estos países no tienen presupuesto ni para comer, cuanto más para adquirir ni la millonésima parte armamentística que posee Estados Unidos. Es el mundo al revés. También consideran otra amenaza a la inmigración irregular, ya que esta “supone un desafío a los intereses, valores y modelos de vida democráticos”. O sea, que tienen libertad para saquear a los países que le vengan en ganas con sus multinacionales sedientas de lucro, pero cuando esos pueblos emigran en busca de la vida, a la que tienen derecho como seres humanos, se les pueden asesinar, como en Melilla recientemente.

¡Vaya modelo de valores y democracia que pretenden construir!

