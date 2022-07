Mañana Poema Esther Videgain

@videgainesther

lunes, 11 de julio de 2022, 08:27 h (CET) Mañana, despertaré y no estarás, y todo será una estafa de tus falsos "te quiero".

Mañana, pensaré por última vez en ti, y todo será un engaño de tus falsos sueños.

Mañana, pasará cien mil veces tu nombre en mi agotada conciencia, y no estarás más, tristemente, en mí.

