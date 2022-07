El Comité Nacional del Transporte por Carretera asegura que no va a secundar ningún paro: “no es bueno para el sector ni para el país” Según declaraciones realizadas en la inauguración del 21º Foro Nacional del Transporte Redacción

jueves, 7 de julio de 2022, 12:53 h (CET) AECOC ha reunido en el 21º Foro Nacional del Transporte, que se celebra hoy en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, a toda la cadena de valor del transporte para analizar la situación del sector y el impacto de los cambios previstos en el Real Decreto Ley del transporte, que entrará en vigor en septiembre.

En la inauguración del encuentro, el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, ha insistido en que el organismo de representación del sector del transporte “ha dicho por activa y por pasiva que no secunda ningún paro, ya que no sería bueno para nosotros ni para el país”.





También en referencia al paro del transporte del pasado mes de marzo convocado por la Plataforma Nacional del Transporte y a la reciente propuesta de repetición de las movilizaciones por parte de esta organización, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha declarado que “las amenazas de paro deben acabar, ya que generan una presión innecesaria para las empresas y enormes costes a las cadenas de suministro, que están muy tensionadas para conseguir que los productos lleguen a los consumidores en las mejores condiciones posibles”.



Bonmatí ha analizado el escenario previsto para final del año y ha avanzado “unos próximos meses muy complejos, en los que el gobierno tendrá que tomar decisiones para paliar el actual escenario inflacionista y que no se vuelva estructural”. En la misma línea, González, ha considerado que el transporte vive “en un momento de actividad álgido”, pero ha expresado su temor a “una bajada del consumo en el último trimestre”.



Aplicación del Real Decreto



Los portavoces de AECOC y del CNTC también se han referido a los cambios que introducirá el Real Decreto Ley del transporte, que debe entrar en funcionamiento a partir de septiembre. Bonmatí ha recordado que las empresas usuarias del transporte no formaron parte de la mesa de negociación y ha considerado que “un sector tan relevante como el transporte debe tener en cuenta el impacto que genera en el conjunto de la cadena de valor”.



El director general de AECOC también se ha referido a la prohibición de la carga y descarga de mercancías por parte de los conductores que prevé la ley y ha pedido “clarificar las excepciones en las entregas en tienda cuanto antes, ya que es una situación en la que es mucho más difícil cumplir la norma”.



Bonmatí también ha considerado que la próxima Ley de Cadena del Transporte no puede ser del todo equivalente a la Ley de Cadena Agroalimentaria. “Debemos centrarnos en los aspectos que aporten transparencia a la cadena del transporte y que garanticen que todos los que participan en el proceso reciban un precio justo por su trabajo”.



González, por su parte, ha calificado de “cambios históricos” las medidas previstas en el Real Decreto Ley. En referencia a la carga y descarga, ha considerado que la realización de estas tareas por parte de los conductores “es un problema para la contratación” y ha asegurado que las dificultades del transporte para captar talento van más allá de cuestiones económicas. “Las empresas del transporte y los cargadores debemos poner la ética en el centro de nuestras relaciones laborales y cuidar el factor humano”.



El presidente del CNTC también ha pedido “criterios razonables” en la aprobación de aplicación del incremento de las dimensiones de los vehículos de transporte hasta las 44 toneladas para “evitar inversiones en nuevas flotas”.



Sobre la próxima Ley de Cadena del Transporte, González ha pedido al gobierno que se aplique “mediante real decreto para que sea operativa lo antes posible y que sirva para que los costes queden reflejados y las empresas trabajen en base a sus costes”.



González también lamentado la evolución de los precios del combustible y ha declarado que “no entendemos por qué con los precios actuales del barril las tarifas sigan subiendo”. En este sentido, ha indicado que “la cláusula de indexación del combustible a las tarifas del transporte es una buena noticia.



El presidente del CNTC se ha mostrado conciliador y ha considerado que transportistas y empresas usuarias “están obligadas a entenderse”. Por eso, ha avanzado que “nos volveremos a sentar para negociar, ya que debemos sumar en previsión de las dificultades a las que nos enfrentaremos”.



En la inauguración del encuentro también ha participado el director general del transporte terrestre del Ministerio de Transporte, Jaime Moreno, que ha avanzado que próximamente concretará las excepciones a la prohibición de realizar tareas de carga y descarga por parte de los conductores.



Moreno también ha hecho un alegato a la colaboración entre las empresas cargadoras y los transportistas para tratar de superar la difícil coyuntura actual, y ha explicado que el Ministerio está en fase de análisis para “ver las causas por las que no se atrae talento joven a la profesión de conductores”.



Sobre AECOC

AECOC es la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, una de las mayores

organizaciones empresariales del país y la única en la que la industria y la distribución del gran consumo trabajan conjuntamente para desarrollar buenas prácticas y estándares tecnológicos que ayuden a las empresas a ser más eficientes y competitivas, aportando valor al consumidor.

