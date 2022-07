La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (IReF) en Fórum Europa

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (IReF) es una Autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones públicas y que actúa de forma objetiva, transparente e imparcial. Nació, a instancias de la UE, en 2013, con gobierno Rajoy, presidida por José Luis Escrivá, hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con Sánchez. Tras Escrivá, acabado el periodo de seis años, hoy la preside Cristina Herrero con el mismo objetivo que marcó la UE: Garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y procurar la sostenibilidad presupuestaria del país. Cristina Herrero, según biografía facilitada por la IReF, es economista, interventora y auditora del Estado, e inspectora de Hacienda. Para comprender su capacidad, cambiando el área de conocimiento derecho por economía, es una opositora capaz de aprobar la oposición para obtener el título notario; el ingreso en el cuerpo de Abogados del Estado y el acceso a las carreras Judicial y Fiscal. Con la actualidad socioeconómica nacional, la expectación era notable. Sin miembros del gobierno presentes, el PP, comandado por Juan Bravo, próximo ministro de Hacienda o algo parecido in pectore, tomaba nota. En otra mesa, Rocío Monasterio (Vox) hacía lo mismo. En el ambiente: Respeto intelectual a la ponente. Curiosidad. Novedades tributarias. Incertidumbre en administraciones públicas. Crisis energética. Gas ruso y consecuencias. Covid con ajuste del déficit. Sorpresa en la recaudación tributaria que alivia y no corrige la previsión 5% del gobierno. Gestión del riesgo. Estrategia a largo plazo. Cambios en el marco fiscal. Papel de la IReF en la calidad de las finanzas públicas. Constitución y leyes que marcan principios pero no rematan. Comunidades autónomas para revisión del gasto en su ámbito competencial. Autodisciplina de gasto del gobierno. Ley de autoevaluación. Actualización de datos y previsiones sobre la Seguridad Social, pendientes desde enero de 2019. Cheque ayuda, de 200 euros y previsión de aumento. Corrección de previsiones de aumento del déficit del gobierno (de 4,2% a 4,7 %). Aumentos estructurales del gasto y de ingresos. Envejecimiento con aumento del gasto. Transparencia para uso y adjudicaciones de fondos europeos. Efecto negativo de la inflación sobre el empleo. Liberalización del transporte. Paliar envejecimiento con inmigrantes. Aumento del gasto en pensiones y del gasto sanitario. Atención a personas mayores. Inflación, recesión y gastos adicionales… La presidenta de la IReF pudo adentrarse en todas las cuestiones que esbozó ella misma, en las que planteó el director del foro, y en las preguntas de la prensa, pero, en algún caso, por temas delicados, salió por la tangente. Argumento en argot. Datos para medios económicos. Titulares. Y la noticia para telediarios de las 3. Recojamos algunas: La gestión de la incertidumbre es vital. A partir del 2024, la gestión del déficit será más difícil. Inflación, pero con margen para actuar. Supresión marco de reglas fiscales, pero no supervisión de reglas. Adapten reglas, pero no pongan en peligro las finanzas públicas. 2027 no cualitativo, cuantitativo. La reforma pasada tuvo efectos positivos, pero con puntos mejorables. La reforma del marco fiscal europeo no impone nada pero el marco fiscal nacional debe adaptarse a medio plazo para no tener dos marcos fiscales distintos, europeo y nacional, con reglas distintas; uno con atención a pensiones y otro sin ella. Lo aprendido sobre estabilidad presupuestaria en ocho años nos ha enseñado que lo que hacemos es mejorable. No al aliento del Gobierno en el cogote, las relaciones entre el supervisor (IReF) y el supervisado (gobierno) no son fáciles. En mi mandato no ha habido injerencias del gobierno. Para valorar la regularización de pensiones, en nuestro país hay que tener en cuenta más parámetros. Los aumentos estructurales del gasto necesitan aumento de ingresos. En septiembre tenemos prevista una actualización viendo el envejecimiento de la población, el aumento de gastos sanitarios y la atención a los mayores que la necesiten. No a pálpitos sobre perspectivas de futuro. Preocupa que el 10% de las licitaciones queden desiertas. Más del 40% del ahorro familiar es para pagar deudas. El 19 de julio, por ley, revisaremos previsiones. Estamos arrancando cifras. El desvío del crecimiento tiene como positivo el turismo. En septiembre, cuando evaluemos 2022, veremos qué ha pasado en verano y qué supone el gas ruso. No contemplamos recesión en 2022 porque habrá un incremento de ingresos importante por el turismo, no obstante, el suministro de gas en invierno si hubiera cierre ruso alteraría previsiones. No en este momento ni en este país, pero aviso de escasez de gas en invierno. Como despedida: Enhorabuena. Lo tenías difícil. Bien. El off the record a su respuesta, impone cortesía y silencio, los merece Cristina Herrero, presidenta de la autoridad independiente de responsabilidad Fiscal (IReF) hoy en Fórum Europa.