La importancia de los envases sostenibles en el siglo XXI Hemos de ser conscientes a la hora de elegir nuestras compras y hemos de saber escoger aquellas cuyos envases se elaboren con materiales respetuosos con el planeta Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 4 de julio de 2022, 13:25 h (CET) Según la ONU, cada minuto se compran 500.000 millones de bolsas de plástico. La mayor parte de ellas ni se reutilizan ni se reciclan, acabando en cualquier entorno del medioambiente y contaminando. Uno de los mayores inconvenientes es su largo proceso de deterioro, que puede ser de hasta 10 años con facilidad.



Parece claro que resulta prioritario potenciar el uso de envoltorios y de envases sostenibles, recipientes biodegradables fabricados con materiales renovables o reciclados. Un buen ejemplo son las cajas para pizza de Envases del Mediterráneo, una empresa sensible y respetuosa con el medio ambiente que proporciona una amplia gama de recipientes ecológicos elaborados con materiales como la celulosa, la madera y la fibra, que son aptos para ser desechados y usados para el compost.

Hemos de ser conscientes a la hora de elegir nuestras compras y hemos de saber escoger aquellas cuyos envases se elaboren con materiales respetuosos con el planeta. En la práctica, a la hora de escoger, solemos aplicar criterios como su vistosidad, la comodidad para transportarlo, su forma… Sin embargo, es clave estar atentos a otros aspectos como su impacto ambiental. También hemos de ser sensibles a sus procesos de fabricación, escogiendo aquellos envases que hayan supuesto un menor consumo eléctrico, que hayan emitido menores cantidades de CO2, que puedan ser reutilizados, etc.

Sin duda alguna, es primordial estar atentos a los símbolos que se aplican en los distintos envases que encontramos en el mercado y que nos dan pistas sobre los materiales con los que han sido fabricados, indicando si son o no reciclables. Uno de los símbolos más conocidos y con el que más nos hemos familiarizado es con el conocido como anillo de Möbius. Este indicador internacional, en el que destacan tres flechas formando un círculo, está basado en la banda descubierta por el astrónomo y matemático alemán August Ferdinand Möbius a mediados del siglo XIX.

Cada una de las flechas del anillo de Möbius representa los pasos del reciclaje: reducir, reciclar y reutilizar, tres erres fundamentales que se han de tener muy presentes si queremos cuidar los recursos que nos ofrece el planeta.

Según una reciente encuesta realizada entre consumidores europeos, el 86% de los encuestados, especialmente los pertenecientes a generaciones más jóvenes, se mostraron dispuestos a pagar más por envases sostenibles, dato que resulta un importante indicador del aumento de la sensibilización en torno al cuidado del medio ambiente. Afortunadamente, cada vez encontramos más empresas concienciadas que apuestan por presentar sus productos en envases sostenibles. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de los envases sostenibles en el siglo XXI Hemos de ser conscientes a la hora de elegir nuestras compras y hemos de saber escoger aquellas cuyos envases se elaboren con materiales respetuosos con el planeta Entregados los premios de la segunda edición del concurso de divulgación científica #HiloTesis Se ha felicitado a los premiados por la calidad de sus trabajos y por su esfuerzo para hacer comprensibles a la sociedad sus investigaciones ​Ecologistas piden una revisión del listado de especies extintas para retirar aquellas que no están presentes en España El 'Libro Rojo de las Aves de España', realizado por la ONG, compila y actualiza el conocimiento científico sobre la avifauna española Un nuevo grupo de trece pigargos europeos llega a Asturias para su próxima liberación Está considerado como el águila más grande de Europa Orgullo en ciencia Jornada sobre diversidad sexual y de género en el ámbito científico