​El deporte y el himno español Esos segundos de personas erguidas en silencio absoluto escuchando el himno nacional en honor a nuestros deportistas españoles son indescriptibles María del Carmen Portugal Bueno

lunes, 4 de julio de 2022, 12:52 h (CET) Esos segundos de personas erguidas en silencio absoluto escuchando el himno nacional en honor a nuestros deportistas españoles son indescriptibles. O quizás sí, con nuestras expresiones también propias, esos segundos «nos ponen la piel de gallina». Estos héroes del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia y del valor no pueden reprimir su emoción durante los veintisiete segundos que dura el himno de España, porque así lo ha estipulado el Real Decreto 1560/1997.

Es curioso que, en la regulación del himno nacional, al margen de los actos oficiales, se mencione expresamente los actos deportivos como unas de las ocasiones en las que se aprueba oficialmente el uso del himno de España cuando proceda. Esta mención enfatiza la importancia del deporte para la nación.

La normativa citada en su artículo 3.2 señala que el himno nacional, en su versión breve, se interpretará «en los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representación oficial de España».

Es la primera vez que en la legislación sobre el himno nacional se recoge explícitamente su uso en los actos deportivos. En la anterior a esta, en vigor desde el 11 de octubre de 1997, solamente se mencionan los actos oficiales, «en los actos de carácter nacional o popular, a los que concurren elementos civiles y militares», según recoge el artículo sexto del derogado decreto de 17 de julio de 1942.

Desconozco la razón por la cual el Gobierno de José María Aznar decidió incluir los actos deportivos como ocasiones dignas para interpretar el himno nacional, uno de los símbolos oficiales de España. Pero sí conocemos, gracias a la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros del 10 de octubre, que la interpretación del himno en actos deportivos era una costumbre: «No sé si ustedes tienen la experiencia, bien por haber viajado y asistido a algún acto oficial donde se interpretaba el Himno, bien porque han visto alguna retransmisión deportiva donde se ha interpretado, que nuestro Himno Nacional cada vez se le interpretaba de una manera distinta: unas veces más breve, otras veces más largo; unas veces con un ritmo mayor, otras veces con un ritmo menor. Por primera vez se establece cuál es la partitura del Himno Nacional», declaró el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez. Comentarios Casas Viejas 04/jul/22 14:30 h. Pamplinas, ganas de joder a la marrana y meter la picha en el arroz. Seamos realistas, donde se pone los pelos de punta es cuando nos enteramos que en la España corrupta un 76% no cree en la justicia. Cuando este año se cumple el 38º aniversario de la célebre "sentencia" del jerezano Pedro Pacheco. Cuando una madre dice: "Mi hijo tiene billetes para asar una vaca". Cuando los liberados sindicales en la Andalucía del voto cautivo distinguen un gambón de Huelva de una gamba de Sanlucas. Cuando en la cadena iDental se extraían dientes sanos para cobrar los implantes. Hay 400.000 afectados sin salud, sin dientes y sin dinero. Con las financieras como profetas. Cetelem SAU la mas buitre. O cuando el ex Consejero de Presidecia de la JA (Gaspar Zarrías) votaba con la "pezuña". O cuando un tal Lesmes (CGPJ/TS) dice que para enteder la justicia hay que ponerse en el lugar del que roba gallinas. O cuando se habla de proponer a beato al fundador de la citada cadena iDental, un tal García Pellicer, miembro del Opus Dei. Y sin pasar por el "empleo" de venerable como todo hijo de vecino. Pero en España los leones huyen de los ciervos. Y en ese plan.

