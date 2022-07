Poemas extraídos del poemario ¿Qué perdiste en Polonia?, del poeta Israelí Shuki Gutman Poesía Redacción

lunes, 4 de julio de 2022

Cada vez que veo un tren, percibo el movimiento reprimido sobre las vías de hierro inmersas. Cien personas en un vagón de carga.

Una carga que pasa a los comerciantes de la muerte desde el fin del primer punto hasta la estación unificadora, la última.

Desde la ventana, el rumor en camino al campamento: el tren se detiene para los judíos. Qué es permitido a un animal sobre el ser humano, marcado en sus espaldas Con amarillo enfatizado.



En las orillas de Tikochín

{Hacia el bosque de Lopochova} En las orillas de Tikochín nos reunimos en la plaza del Mercado habitantes antiguos del pueblo y el espíritu no descansa.

El viento nos encontró abrazados moviendo las hojas de los árboles la caminata es pesada como entonces.

con pasos medidos, el respirar partido, desnudos frente a rondas de bala, una caída de cinco metros.

Imaginación inocente, aquí se llevaron a los amados con órden impeccable hacia el bosque inscrutable, pozos y pozos, tres filas.

No hay quien responda en la puerta quién ha escapado, No hay quien pueda salir. Disculpen las molestias.

Rachel

Rachel no hay risa para el niño. sus sonidos juguetones enmudecieron, sus lenguajes obscenos y exuberantes, enmudecieron sus sonrisas de rincones y los ruidos de sus enemigos hermanos. Rachel, Me escuchas?

Metáfora para el holocausto

No tengo metafora para el holocausto y no imagen para describir la matanza de un pueblo como maneja su enojo y que viste por la maniana.

En qué ropa crea y si acaso su rostro se congela en la escarcha, se pone carmin en sus labios y sonrie cuando afuera hace calor.

Cuando ella envejece ysobresalen las arrugas de arduo trabajo las lineas corren en blanco gris y lagrimea cuando la llaman por su nombre.

Y al final, acaso ella muere y queda guardada en una pantalla rota?

Dinastía de sastres

Soy hijo de una dinastía de sastres cuarta generación del arte de coser un hogar de tradición familiar que dejó de serlo.

Mi abuelo fue un maestro de las telas experto en mediciones de Plotzk que transformaba un lienzo fino en ropa de elite y vestía a los ricos de Polonia.

En los días de vacaciones e inocencia supo mi padre tiempos de dobladillos de ropa la ciencia de la constricción de uniformes y el corte de partes exactas.

Hoy ya no existen buenos sastres, quienes sostienen el gancho y la aguja filosa.

Yo me siento frente a la máquina de escribir y coso sentimientos en palabras, achico oraciones y cuido el corte de los poemas.

Todo lo que supe de mis adentros, hijo de una dinastía de sastres respetables crear, cortar, enmendar, separar en partes Desgarrados pedazos No pude devolver A sus orígenes.

Las conclusiones

Las conclusiones son muchas, los resultados claros, los analisis profundos, las deducciones lógicas, los militares recitan los líderes convencen, los historiadores interpretan, los alumnos repiten, los filósofos, los escritores, los artistas, los maestros.

Conclusiones, conclusiones, conclusiones – Y no aprendimos nada y toda una tribu no existe.



Sobre el autor: Shuki Guttman es poeta y educador, promotor de la cultura y profesor de inteligencia poética. Dirige talleres de escritura de la poesía y ayuda a artistas en sus primeros pasos. Es juez en diferentes concursos de poesía y de cuentos cortos para jóvenes. Es miembro de la Asociación de Escritores Hebreos.

Sus poemas han sido publicados en diferentes revistas literarias y en sus cinco libros publicados hasta la fecha: "Un piano sin voz", edición de Yakir ben Moshé, Editorial Pardes, 2016, "Autoenfoque personal", edicion de Yakir ben Moshé, Editorial Eshkolot Poética, 2018, "Estrellas de día", edición de Dori Manor, Editorial Diario 77, 2020, "A dónde corres?", Editorial Eshkolot Poética, 2020, y "Qué perdiste en Polonia?", Editorial Eshkolot Poética, 2022.

En el año 2016 Shuki fundó "Eshkolot Poética, poesía hebrea para el pueblo", un hogar que promueve la escritura de la poesia y la creación, como el pensamiento poético. Su principal objetivo es hacer llegar la poesía y el pensamiento poético y creativo a la comunidad toda, por medio de encuentros y charlas, disertaciones y talleres. Además, Eshkolot Poética tiene su editorial propia, la cuál ofrece instrucción, edición y publicación de poemarios.

Shuki nació en el año 1966 en KfarSava, Israel. Estudió B.A. en Ciencias Políticas (Universidad Hebrea de Jerusalén) y M.A. en Educación y enseñanza multidisciplinaria (Oranim, Instituto Académico de la Educación). Estudió en talleres de poesía de Elikon, Escuela de poesía.

