Una historia real No completó Zapatero su desastrosa gestión, de derroche y destrucción Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 4 de julio de 2022, 09:04 h (CET) Todo iba sobre ruedas, desde aquella transición, que nos “tocó” el corazón con sentimiento filial.

Ya, desde aquel sitial, vimos nuestra España amada, admitida y respetada en el ámbito mundial.

Transcurrieron varios años, de hermanamiento sincero, y se pasmó el extranjero viendo nuestra ejecutoria.

Y al conocer nuestra historia, repleta de hombres cabales, pisaron nuestros umbrales para unirse a nuestra gloria.

Sufrimos un retroceso, en los tiempos de la ETA, que usaba la metralleta con desprecio y cobardía.

Mas, nuestra fuerte armonía, llena de una gran prudencia perseguía esa violencia sin usar la artillería.

Así se logró implicar, con tesón y con bemoles, a un montón de españoles en patrióticos conciertos.

Que, con voluntad y aciertos, les presentaron batalla, aunque esta infernal canalla llevaba casi mil muertos.

Pero, la fatalidad, a veces alimentada, nos tenía reservada otro contratiempo grave.

No procedía de una nave con efecto invernadero; sino de un tal Zapatero con su malhadada llave.

Porque este infame sujeto, apoyado en mil embustes, hizo una serie de “ajustes” a base de mala saña.

Esa maniobra huraña, sin dudar obedecía, a que a él le apetecía cambiar la historia de España.

No completó Zapatero, su desastrosa gestión, de derroche y destrucción, porque en unas elecciones Rajoy con sus barones, obtuvieron mayoría frustrando las tropelías del hombre de las traiciones.

La cosa cambió de nuevo, y se instaló la traición, de un hombre sin corazón mentiroso y pendenciero.

Peor aún que Zapatero, que solo aspira al poder aunque hubiera que vender nuestra España al extranjero.

