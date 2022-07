Down Madrid premiada por fomentar la igualdad de oportunidades en la tecnología XI Edición Premios Solidarios Orange Redacción

sábado, 2 de julio de 2022, 12:14 h (CET) Down Madrid ha sido premiada en la XI Edición Premios Solidarios Orange en su categoría ‘Inclusión Digital’ por fomentar la igualdad de oportunidades en la tecnología a través de su proyecto ‘Midownmadrid.es’. Una iniciativa que destaca entre las 80 candidaturas presentadas este año. Estos premios, en sus tres categorías: ’Cambio Climático’, ‘Inclusión Digital’ y ‘Uso Responsable de la Tecnología’, se otorgan a proyectos que destacan por su valor diferencial y que reflejan la gran labor que se está llevando a cabo para reducir la desigualdad entre personas.



El presidente del patronato de Down Madrid, Ignacio Egea Krauel, fue el encargado de recoger el galardón dotado con 35.000 euros que beneficiará a más de mil personas con discapacidad intelectual de 0 a 61 años, así como a los profesionales de apoyo y familias.

La sociedad actual exige un uso y relación con la tecnología que excluye social y laboralmente a las personas con discapacidad intelectual. Por ello, en Down Madrid consideran necesario que tanto las personas susceptibles a esta exclusión como las personas de apoyo tengan unas mínimas competencias en el ámbito de la tecnología.

En este contexto, la entidad puso en marcha el aula virtual midownmadrid.es, un espacio adaptado a las necesidades de las personas con discapacidadque sirve de apoyo a la intervención presencial y refuerza el impacto que cada uno de los programas de la entidad consigue en sus participantes. En concreto, 1.103 personas con discapacidad intelectual, los profesionales de apoyo y sus familias, que suman un total de 3.500 personas, serán formadas en competencias digitales para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.

En este sentido, representantes de Down Madrid expresaron su agradecimiento: “con este reconocimiento se da un paso más hacia la inclusión y se contribuye a cerrar un poco la brecha digital que existe entre las personas con discapacidad intelectual y las que no la tienen”.

Sobre Down Madrid Down Madrid es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual, así como la mejora de su calidad de vida desde su nacimiento y hasta su envejecimiento. El trabajo que Down Madrid realiza desde hace más de 30 años no hubiera sido posible sin la colaboración de las personas y entidades que apoyan su labor.

