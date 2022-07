La importancia de la madera en la construcción de casas Passivhaus Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022

El compromiso con el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad puede observarse cada vez más en la construcción de viviendas. Las Passhivhaus o casas pasivas se construyen para mantener condiciones climáticas ideales en su interior, promoviendo la eficiencia energética y la reducción del consumo. Uno de los materiales más utilizados para este fin es la madera que, con su impacto ambiental mínimo, ayuda a cumplir con el estándar Passivhaus. En este sentido, la distribuidora especializada en venta de maderas al por mayor MAJOFESA sigue el protocolo europeo de certificación de madera y rechaza la producción procedente de superficies no controladas.

¿Qué son las Passivhaus? El sector de la arquitectura y la construcción no es ajeno a la tendencia global de reducir el impacto ambiental y la huella de carbono, mediante arquitectura sostenible y edificios energía cero. Con este objetivo, las Passivhaus, también conocidas como casas pasivas, combinan recursos de la arquitectura bioclimática con otros de la tradicional. Así, se logra un ahorro energético de entre el 70 % y el 90 %, respecto al de una vivienda tradicional.

Este modelo de construcción se basa en cinco principios fundamentales, entre los que destaca el aislamiento térmico de paredes y cubiertas. Este consiste en una cobertura hermética que asegura el control de filtraciones y una máxima calidad del aire interior, a través de una ventilación controlada. Asimismo, requiere ventanas de alto rendimiento y la eliminación de puentes térmicos. Otras características de las Passivhaus son la protección solar exterior, la ventilación natural nocturna y un sistema de ACS, equipos e iluminación eficientes.

La importancia de la madera en las Passivhaus El estándar Passivhaus es una certificación energética voluntaria para edificios de obra nueva y rehabilitados, que valora el máximo confort de sus habitantes, una buena calidad del aire interior y un consumo energético prácticamente nulo. Por lo tanto, para que una construcción cumpla con dicho estándar, es necesario utilizar materiales que contribuyan a la eficiencia energética y la sostenibilidad.

En este sentido, la madera es ideal, puesto que genera emisiones de dióxido de carbono menores a otros materiales. Además, actúa como un aislante térmico natural y tiene una gran capacidad de regular la humedad, entre muchos otros aspectos positivos.

Para edificar una casa pasiva, la empresa de distribución de madera MAJOFESA cuenta con un amplio catálogo de tablones de madera con certificaciones FSC y PEFC. Con ellas, se manifiesta el compromiso de la compañía con el cuidado del medio ambiente, ya que garantizan que todos los productos han sido comprados respetando un modelo de gestión forestal responsable.

De esta forma, contribuir a la sostenibilidad medioambiental y a la reducción de la huella de carbono por medio de las Passivhaus es posible con las maderas certificadas de MAJOFESA.



