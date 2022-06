Sanygran y Verdeo, la nueva alianza dentro del mundo Plant-Based Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:31 h (CET) Sanygran apoya a otras marcas que comparten los mismos valores de sostenibilidad que la empresa, por ello, ha firmado un acuerdo con Verdeo, para así respaldar a esta empresa en el mercado internacional - El crecimiento de los productos Plant-Based ha hecho que este movimiento sea más que una tendencia y cada vez son más las empresas que se unen a él.

- Sanygran, expertos en ingredientes Plant-Based y Verdeo, desarrolladores de la innovadora gama de grasas sólidas a base de aceite de oliva, anuncian su alianza en el movimiento Plant-Based.

- Sostenibilidad e innovación, dos de los valores fundamentales que comparten ambas empresas y que los llevará a cumplir con su objetivo: crecer en el mercado internacional dentro de este sector.

La base vegetal es más que una tendencia, cada vez son más las personas y las empresas que defienden los beneficios de los productos y alimentos de origen vegetal, así como la sostenibilidad y el bienestar animal. Además, el interés de los consumidores en este ámbito no deja de crecer, pues según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) “más de la mitad de los consumidores dicen que la preocupación por la sostenibilidad tiene cierta influencia (47%) o mucha (24%) en sus hábitos alimenticios”.

Ante esta situación, la respuesta del marcado ha sido realmente positiva, pues continuamente se desarrollan nuevas soluciones que incorporan ingredientes de fuentes de origen vegetal. Sanygran y Verdeo, son dos grandes ejemplos, ambos han creado alternativas vegetales que facilitan el día a día de aquellas personas que deciden unirse a las dietas Plant-Based.

Sanygran y Verdeo, unidos por la innovación y la sostenibilidad

Alimentos Sanygran, S.L., una de las empresas españolas más innovadoras y con mayor pericia dentro del sector Plant-Based, ha decidido recientemente reforzar su porfolio de la mano de Verdeo, la empresa que ha logrado obtener aplicaciones técnicas que hasta ahora resultaban impensables en el aceite de oliva.

Desde sus inicios, Sanygran, ha intentado facilitar una dieta saludable, nutritiva y sostenible con sus productos, apostando siempre por el bienestar. “Nos conocen por ser innovadores en el mundo Plant-Based, pero queremos resaltar que Innovación y Sostenibilidad tienen que ir juntos para poder crear impacto y cambio sistémico” expone Roselyne Chane, directora general de Sanygran.

Alimentos Sanygran, S.L. trata de incorporarse en toda la cadena de valor, desde la obtención de materia prima vegetal y la extracción y la transformación de proteína vegetal hasta la distribución de sus propios productos. Actualmente, es la empresa española con mayor know-how de extrusión seca de análogos cárnicos especialista en proteína vegetal.

Actualmente también emplea su gran potencial para la fabricación a terceros en uno de los sectores alimentarios de mayor crecimiento. Sanygran es una de las empresas más avanzadas en lo que a tecnologías se refiere, dispone de 3 tecnologías in-house, además de la extrusión en seco mencionada anteriormente, también desarrolla algunos productos a través de la extrusión alta humedad y Veggian, una tecnología desarrollada por Ctic-Cita.

Verdeo tampoco se queda atrás en lo que a innovación se refiere, cuenta con una gama muy amplia de productos capaces de sustituir cualquier grasa hidrogenada y/o saturada de las que usa la industria alimentaria hoy en día. Cada vez son más las empresas que depositan su confianza en Verdeo y Sanygran es una de ellas. Probablemente, la confianza depositada en esta empresa emergente se debe en gran medida a la versatilidad y a las diferentes aplicaciones posibles con sus productos, pues es untable, extrusionable, laminable, freible e incluso procesable.

Verdeo es la combinación perfecta de tecnología con ingredientes naturales y por ello, en 2020, recibió el premio a la innovación en la World Olive Oil Exhibition. Unos meses más tarde, en 2021, recibió el Premio AZTI a la alimentación saludable en la Food 4 Future Expo FoodTech.

Como se anunciaba, recientemente, Sanygran ha forjado una gran alianza con Verdeo y tienen claro cuál es su objetivo en común: liderar el mercado internacional en su sector y así lo demostraron en la feria IFFA de Frankfurt, donde Sanygran representó a Verdeo dando espacio a la empresa en su propio stand y según han informado, tienen previsto hacerlo en el resto de las ferias que tienen programadas para los próximos meses.

Sanygran ha demostrado una vez más su compromiso con el ecosistema Plant-Based apoyando a start-ups como Verdeo, que estén preparadas para comprometerse dentro de este mismo ecosistema y que estén dispuestas a crecer conjuntamente en el extranjero.

Este nuevo acuerdo brinda a Sanygran y Verdeo la oportunidad de adentrarse en el mercado internacional con más fuerza y les permitirá hacerlo con un enfoque más completo dentro del sector. Además, este nuevo enlace les ayudará a ambas empresas a nutrirse de la gran experiencia que tienen cada una de ellas en su área de especialización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Policlínica Gipuzkoa recibe el premio al mejor Hospital Privado de Referencia Los profesionales de la comunicación demandan más movilidad y menos pc Second World, el juego play-to-earn que quiere revolucionar el sector gaming Sanifruit presenta SANI-AG, su nuevo tratamiento sin residuos tóxicos para el aguacate La tasa de absentismo cae ligeramente en nuestro país hasta el 6,6% (—0,5 p.p.)