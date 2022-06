Red.es abre la convocatoria para participar en el Pabellón de España de MWC Barcelona 2023 Las empresas interesadas pueden solicitar su participación desde hoy hasta el 20 de septiembre Redacción

miércoles, 29 de junio de 2022, 11:56 h (CET) Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, abre el plazo para que las empresas españolas del ámbito digital que estén interesadas soliciten su participación en el Pabellón de España del próximo MWC Barcelona 2023.

Red.es seleccionará hasta 48 empresas del sector digital y tecnológico que tendrán la posibilidad de, en un marco de negocio idóneo, poner en valor sus proyectos, productos o servicios nacionales relacionados con ámbitos tan innovadores como smart cities, ciberseguridad, fintech, IoT e industria 4.0, cloud 3D, comercio electrónico, geolocalización, inteligencia artificial, robótica, tecnología 5G, ocio digital interactivo, tecnologías del lenguaje, blockchain, big data, salud y bienestar social, sostenibilidad o medioambiente y metaverso.

Las empresas seleccionadas dispondrán de un espacio propio en el Pabellón de España desde donde atender a sus clientes y potenciales colaboradores y podrán, además, hacer uso de todas las zonas comunes de este espacio institucional. Adicionalmente, se beneficiarán de toda una serie de servicios, como la posibilidad de participar en presentaciones, incorporarse en actividades específicas de networking, disfrutar de servicios de difusión, etc. diseñadas con el objetivo de incrementar sus oportunidades de negocio, mejorar su conocimiento y contactos y ganar visibilidad y notoriedad en la principal cita tecnológica en Europa.

Este congreso anual, organizado por la asociación GSMA (Global Systems for Mobile Association) y que se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023 en Barcelona, es el evento mundial más importante de la industria tecnológica y el espacio donde las principales empresas de base digital muestran las últimas innovaciones relacionadas no sólo con la telefonía móvil y las comunicaciones inalámbricas, sino también con sectores tan rompedores como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y la aumentada, los drones y todo tipo de software y hardware.

Además de innovaciones en los dispositivos móviles, las grandes empresas tecnológicas y fabricantes de la industria de las telecomunicaciones presentan, en el marco del MWC Barcelona, las últimas novedades y diseños relacionados con tablets, wearables, ordenadores portátiles, 5G, coche conectado y otros muchos ámbitos de la tecnología que están presentes en nuestro día a día.

En la pasada edición de esta cita mundial, el Pabellón de España contó con 35 empresas expositoras. De ellas, el 75% contestó a la encuesta anual de que reflejó una satisfacción por encima de 8 sobre 10. Los datos desprendidos de la misma, además, evidenciaron unanimidad entre las empresas participantes respecto a su interés en volver a participar y destacaron, asimismo, que recomendarían a otras hacerlo.

Para solicitar la participación, desde hoy al 20 de septiembre, las empresas pueden acceder al siguiente enlace: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/invitacion-general-empresas-participar-en-el-pabellon-de-espana-del-mobile-world-3

