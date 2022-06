La ZDP. La zona de desarrollo próxima

La ZDP es un concepto creado por Vygotsky, un psicólogo soviético considerado el padre del Constructivismo social. Construir y aprender interaccionando. Simplificando mucho, podemos decir los siguiente:

El buen docente sabe, que si explicando se aleja demasiado del nivel del alumno, éste no entenderá y desconectará. Aunque no es fácil, la mayoría de los enseñantes intentan actuar dentro de la Zona de Desarrollo Próxima de sus alumnos. (..). Cuando conversamos, también nos aproximamos al nivel de nuestro interlocutor. Si no ha estudiado las células y el sistema defensivo, no le hablaré de los antígenos y de los anticuerpos.

Este principio deberían seguirlo también los que intentan modificar la conducta de las personas desviadas: Los padres en las familias y los terapeutas en los centros especializados. Un ejemplo: Si una persona es inoportuna y violenta, no esperaremos que de golpe adapte sus conductas. Aceptaremos pequeñas mejoras.

Y siguiendo con este principio: “Moverse en la ZDP de nuestro interlocutor”, es decir, “no pedir peras al olmo”. Los estados que tienen zonas que aspiran a la independencia, también han de seguirlo.(..). Cuando llegamos a este punto, veo que el tema es complejo. El gobierno central después de la gran crisis del 2017, aproximándose al independentismo catalán, ha conseguido algunas rectificaciones.