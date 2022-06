​Se rompe el principio de la igualdad José Morales Martín, Gerona Lectores

martes, 28 de junio de 2022, 08:23 h (CET) Tras conocer los resultados de las Elecciones Andaluzas, me parece interesante seguir los resultados del Parlamento. A medida que avanza la legislatura el Gobierno va dando pasos en la conversión de su ideología en leyes de obligado cumplimiento para todos los españoles.

Con la aprobación en el Congreso, de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como “Ley del sólo sí es sí”, un conocido lema feminista camino del Boletín Oficial del Estado, se dio un salto cualitativo. Con los votos en contra del PP y VOX, esta ley supone una grave puesta en cuestión de unos de los principios básicos del derecho, la presunción de inocencia, que convierte en presunción de culpabilidad.

El denunciado será ahora el que tenga que demostrar que hubo un consentimiento expreso previo al acto sexual. Los jueces estarán presionados para creer el testimonio de la presunta víctima por el mero hecho de ser mujer, sin ningún tipo de prueba, con lo que se rompe además el principio de la igualdad de todos ante la ley.

